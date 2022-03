Cateno De Luca candidato nella seconda lista di Basile: 32 i nomi in campo, ecco chi sono

Prosegue la campagna elettorale del candidato sindaco portato avanti da Cateno De Luca, Federico Basile. Oggi la presentazione della seconda lista a suo supporto, al motto di “Difendi Messina”. Ecco i nomi di tutti i candidati della lista “Con De Luca per Basile sindaco”. Tra di loro anche Cateno De Luca.

Come abbiamo visto nelle scorse settimane, le liste che appoggeranno l’ex direttore generale del Comune di Messina nella sua corsa a Palazzo Zanca saranno cinque: Basile Sindaco di Messina, Amo Messina, Con De Luca Presidente, Senza se e senza ma, Orgoglio messinese.

Nella lista “Con De Luca per Basile sindaco”, anche l’ex primo cittadino, Cateno De Luca (come capolista): «Sono qui nella mia veste di candidato – ha commentato –, vi posso semplicemente dire che questa lista cercherà di prendere un voto in più rispetto alla lista “Basile”. Stiamo cercando di vivere quest’esperienza con un approccio che possa regalarvi qualcosa di nuovo».

I candidati della lista “Con De Luca per Basile sindaco

Ecco i candidati della lista “Con De Luca per Basile sindaco”:

Annamaria Argento, imprenditrice, vicepresidente della Fidapa Messina Capo Peloro; Pinella Bertuccelli, docente di scuola primaria, coordina l’Istituto La Pira; Antonino Brancato, commercialista, revisore dei conti, luogotenente del Kiwanis della Divisione 1 Sicilia “Dei due mari Valdemone”; Alessandro Brigandì, sotto ufficiale dell’aeronautica militare, ha fatto parte del gruppo delle Frecce Tricolori, impegnato nello sport, fondatore dell’associazione Isamupubbirazzu; Sergio Buonamonte, medico chirurgo; Nino Calabrò, imprenditore del settore security; Elisabetta Carrolo, nell’amministrazione di una società di servizi informatici, impegnata nel volontariato a sostegno dei più fragili e degli animali; Ivan Catanzaro, imprenditore impegnato nel settore dell’intrattenimento e della ristorazione; Salvatore Caruso, libero professionista nel settore creditizio; Cateno De Luca; Laura Dominici, libera professionista nel settore creditizio; Fabio Famà, avvocato, consigliere di amministrazione della SRR della Città Metropolitana di Messina; Gianluca Giuliano, consigliere direttivo del gruppo giovani imprenditori di Sicindustria; Giovanni Grasso, ex consulente commerciale di Poste Italiane, conosciuto nel suo impegno per la produzione di spettacoli televisivi; Teresa Impollonia, imprenditrice; Cristiana Irrera, insegnante di sostegno; Giovanni La Rosa, sotto ufficiale della Marina Militare, presidente del Comitato Messina Nord; Domenico Laganà, perito tecnico delle industrie meccaniche Meccatroniche; Bruna Lo Presti, consulente di bellezza, si occupa di immagine e make-up presso una catena europea; Giovanna Masuri, si occupa di supporto investigativo e sorveglianza; Margherita Milazzo, commercialista e revisore; Raimondo Mortelliti, consigliere di quartiere dal 2003 al 2018; Antonino Passari, consigliere provinciale dal 2008 al 2013, impiegato presso l’Azienda Policlinico di Messina; Salvatore Papa, avvocato; Giuseppe Patricello, è sistemista informatico, si occupa di assistenza e consulenza, è impegnato nel volontariato nel settore animalista, attento al randagismo; Raffaele Rinaldo, specialista nautico dei Vigili del Fuoco; Emilia Rotondo, studentessa universitaria; Sabina Scaravaggi, dirigente d’azienda, laureata in Scienze Politiche, coordinatrice regionale dell’ente; Francesco Sciarrone, imprenditore; Luigi Spignolo, segretario CLAAI; Vincenzo Velini, avvocato civilista; Mimma Vicedomini, imprenditrice nell’editoria.

Una precisazione, a margine: i candidati in foto appaiono senza mascherina, l’hanno messa poco dopo a seguito di una segnalazione, come ha spiegato Cateno De Luca.

