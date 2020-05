Università di Messina. Il 30 maggio il Virtual Open Day del Dipartimento di Ingegneria

Il 30 maggio 2020 il Dipartimento di Ingegneria si aprirà alla comunità durante il primo Virtual Open Day in cui sarà possibile assistere a molti webinar relativi alla presentazioni dei corsi di laurea da parte dei docenti e interagire con loro, conoscerli e scoprire se il corso di studi che si ha in mente sia effettivamente in linea con le proprie aspettative personali e ambizioni professionali.

L’evento sarà formato da specifici webinar dei corsi di laurea curati dai Coordinatori e sessioni live con i docenti.

Sarà un’occasione per gli studenti e le loro famiglie di porre domande specifiche.

Infine, alle 17:00 ci sarà Webinar: “Il mondo dell’università, del lavoro e dell’ingegneria nel post COVID-19”. Interverranno, il direttore del Dipartimento, la Prof.ssa Candida Milone, l’imprenditore Renato Cifarelli e il divulgatore Massimo Temporelli.

L’orario completo e la form per iscriversi alle sessioni live sono disponibili cliccando QUI.

PROGRAMMA

Ore 10:00 Webinar Ingegneria Civile: presentazione del CdL “Ingegneria Civile” a cura del coordinatore Prof. Orazio Pellegrino; a seguire sessione live insieme ad altri docenti.

Ore 11:00 Webinar Ingegneria Elettronica e Informatica: presentazione del CdL “Ingegneria Elettronica e Informatica” a cura del coordinatore Prof.ssa Alina Caddemi;, a seguire sessione live insieme ad altri docenti

Ore 12:00 Webinar Ingegneria Industriale: presentazione del CdL “Ingegneria Industriale” a cura del coordinatore prof. Edoardo proverbio; a seguire sessione live insieme ad altri docenti.

Ore 15:00 Webinar Scienza e Tecnologia della Navigazione: presentazione del CdL “Scienza e Tecnologia della Navigazione” a cura del coordinatore Prof. Vincenzo Crupi; a seguire sessione live insieme ad altri docenti

Ore 16:00 Webinar Ingegneria Gestionale: presentazione del CdL “Ingegneria Gestionale” a cura del coordinatore Prof.ssa Maria Francesca Milazzo; a seguire sessione live insieme ad altri docenti.

Ore 17:00 Webinar: “Il mondo dell’università, del lavoro e dell’ingegneria nel post COVID-19”. Interverranno, la Prof.ssa Candida Milone, Renato Cifarelli e Massimo Temporelli.

Link utili per vedere la diretta:

– Pagina Facebook;

– Canale YouTube.

