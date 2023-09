L’Università di Messina 346esima su 690 atenei europei secondo la classifica QS Rankings

È online la nuova classifica europea di Quacquarelli Symonds, la “QS Europe University Rankings” 2024, e l’Università degli Studi di Messina si posiziona, nella graduatoria generale, 346esima sui 690 atenei presi in considerazione e 31esima tra i 56 italiani. Interessanti anche i dati riguardanti il tasso di pubblicazioni scientifiche e la percentuale degli studenti che da UniMe vanno a studiare in giro per il mondo.

La QS World University Rankings è una classifica, pubblicata ogni anno dalla società di consulenza e ricerca educativa Quacquarelli Symonds, che prende in esame atenei provenienti da tutto il mondo. Oltre alla graduatoria mondiale, ne stila anche una europea che conta, nell’ultima edizione, un totale di 690 istituti, di cui 56 italiani. Come anticipato, l’Università degli studi di Messina si posiziona 346esima nella classifica europea, 31esima tra gli atenei italiani.

Tra i dati presi in considerazione, inoltre, QS Rankings valuta anche il tasso di pubblicazioni scientifiche dei propri docenti, ovvero il “Papers per Faculty”, e qui Messina si posiziona 125esima; e il tasso di studenti di scambio in uscita, per il quale UniMe si posiziona 132esima. La metodologia di questo ranking, spiegano dall’Ateneo peloritano, introduce nuovi parametri e pesature, rispetto al World University: gli indicatori che vengono presi in considerazione su questo specifico ranking sono quelli relativi ai tassi di scambio di studenti internazionali (inbound e outbound).

Nella classifica mondiale di QS Rankings l’Università di Messina si posiziona invece nella fascia 851-900. Maggiori dettagli a questo link.

(54)