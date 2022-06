Test d’ingresso per medicina: iscrizioni ancora aperte al corso estivo all’ERSU di Messina

Al via i corsi dell’ERSU di Messina per chi deve sostenere il test d’ingresso a Medicina, fissato dal Miur per il prossimo 6 settembre 2022. Le lezioni inizieranno il 4 luglio e si concluderanno il 2 settembre, ma c’è ancora tempo per iscriversi. Ad annunciarlo è il presidente dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario, il prof. Pierangelo Grimaudo: «La percentuale di successo dei partecipanti nell’ultimo triennio è stata del 70%».

Il “corso di preparazione al superamento dei test d’ingresso ai Corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l’anno accademico 2021/2022 – Area medico-sanitaria” dell’ERSU di Messina prevede lezioni frontali, numerosi test di simulazione identici a quelli ministeriali, attività di tutoraggio dei corsisti, seminari di approfondimento. Sarà curato da professori universitari, esperti di alto profilo, tutors di comprovata esperienza.

«L’ERSU di Messina – afferma il presidente Pierangelo Grimaudo – anche per questa stagione estiva propone l’iniziativa di studiare e prepararsi nel migliore dei modi per affrontare il test che cambierà per sempre la vita di tanti giovani pronti ad abbracciare la bellissima mission nell’area medico-sanitaria. Per favorire il diritto allo studio, che è l’obiettivo principale del nostro ente, quest’anno abbiamo voluto riportare la quota d’iscrizione degli studenti ad un prezzo politico con una tariffa che sostanzialmente risale a 10 anni fa».

Corso estivo dell’ERSU di Messina per i test di medicina: come iscriversi

Il corso estivo dell’ERSU di Messina per la formazione in vista dei test di medicina del prossimo 6 settembre 2022, si svolgerà nell’Aulario universitario di via Pietro Castelli; sarà possibile iscriversi anche a lezioni iniziate. Il costo è di 400 euro (300 euro per chi ha già partecipato a corsi precedenti dell’ERSU). Per info e dettagli il bando è pubblicato sul sito dell’Ersu di Messina.

(25)