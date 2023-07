Risonanza e TAC per grandi e piccoli animali: le novità all’Ospedale Veterinario di Messina – VIDEO

Dalla risonanza magnetica alla TAC, passando per le sale operatorie per piccoli e grandi animali: questa mattina all’Ospedale Veterinario dell’Università degli Studi di Messina sono state presentate le nuove strutture e strumentazioni all’avanguardia per studenti, medici e pazienti. Soddisfatto il Rettore, Salvatore Cuzzocrea: «Siamo una realtà importante per l’Italia, per l’Europa». A spiegarci nel dettagli tutte le novità dell’Ospedale Veterinario, il Direttore Sanitario, prof. Giuseppe Catone.

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Messina si è dotato di nuova strumentazione per andare incontro alle necessità didattiche di studenti e docenti, ma soprattutto a quelle degli animali, cani, gatti, cavalli, mucche e specie esotiche che vengono portati dai propri padroni per ricevere le cure di cui hanno bisogno. Da UniMe si incontrano didattica, ricerca, con la sezione dedicata alla medicina traslazionale, e naturalmente la cura degli animali.

A presentare le nuove strumentazioni, il rettore, Salvatore Cuzzocrea: «Oggi si inaugura una risonanza unica in Italia – spiega –, perché la copia è a Zurigo, si inaugura anche la TAC per cavalli e grossi animali, si inaugurano le nuove strumentazioni dell’Ospedale Veterinario, gestito brillantemente da Unilav, si inaugura la fine dei lavori edili della ricerca traslazionale che verrà poi completata dalle attrezzature nei prossimi mesi. Questo dimostra un polo di eccellenza che grazie all’attività prima del Direttore Piccione, oggi del Direttore Franco Abbate, e di tutti i colleghi ha raggiunto i vertici europei. Ci siamo battuti con determinazione per avere 100 studenti. Abbiamo un numero di studenti al primo anno pari a quelli di Milano. Siamo una realtà importante per l’Italia, per l’Europa, e su questo anche l’ANAC ci ha premiati con i suoi punteggi tra i primi d’Italia».

Nuove strumentazioni per l’Ospedale Veterinario UniMe: tutte le novità

A spiegarci nel dettagli quali sono e a cosa serviranno le nuove strumentazioni dell’OVUD (Ospedale Veterinario Universitario Didattico) di Messina è il professore Giuseppe Catone, Direttore Sanitario della struttura:

All’inaugurazione erano presenti il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, il Direttore del Dipartimento di Scienze veterinarie, prof. Francesco Abbate, il Direttore Sanitario dell’Ospedale Veterinario Didattico, prof. Giuseppe Catone, il Direttore Generale, avv. Francesco Bonanno e numerosi prorettori e docenti dell’Ateneo.

