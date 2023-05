“Messina University Press”: si presenta la casa editrice dell’Ateneo

Giovedì 25 maggio, alle 09.00, nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina si presentano le prime opere edite da “Messina University Press“: casa editrice, ad accesso aperto, dell’Ateneo cittadino. «La “Messina University Press” – si legge nella nota – è nata per promuovere la libera divulgazione in rete dei risultati della ricerca scientifica e per diffondere atti di congressi, testi e collane.

Durante l’incontro si discuterà delle potenzialità e degli scenari di sviluppo della stessa casa editrice. Intervengono il Rettore Salvatore Cuzzocrea, il Prorettore agli Affari Generali, Luigi Chiara, Alessandro Morelli e Marina Trimarchi, rispettivamente direttore e vicedirettore di “Messina University Press”, insieme – fra gli altri – ad alcuni membri del Consiglio Direttivo.

