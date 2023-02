Messina, UniMe Recruiting Day: come partecipare all’orientamento al lavoro

L’appuntamento con l’UniMe Recruiting Day è per martedì 28 febbraio nella sede centrale dell’Ateneo cittadino; si tratta di un evento dedicato all’orientamento al lavoro e placement dell’Università di Messina: un incontro tra il mondo delle imprese e gli studenti e laureati UniMe.

«Il Recruiting Day – si legge nella nota – è un’opportunità per incontrare le realtà aziendali che partecipano all’iniziativa e condividere i curricula; partecipare alle presentazioni delle aziende e approfondire la loro mission e le opportunità di carriera; frequentare i laboratori di orientamento al lavoro per arrivare preparati ai colloqui; assistere ai workshop e seminari di formazione per orientarsi nel mondo del lavoro». All’evento prenderanno parte oltre 30 aziende.

Partecipare è molto semplice: basta seguire questo link per prenotare il colloquio; prima dell’evento è possibile seguire dei laboratori di orientamento al lavoro.

A questo link tutte le informazioni necessarie.

