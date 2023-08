ERSU Messina, corsi di preparazione al test di Medicina: come iscriversi e quanto costa

Ogni anno i test di ammissione ai corsi universitari in Area Medico Sanitaria registrano una presenza massiccia di studenti (il Ministero dell’Università parla di 72.450 iscritti, per il 2023, solo per Medicina e Odontoiatria), ma non tutti riescono a superare la prova che prevede domande di: logica, matematica, fisica, chimica, biologia. Meglio, quindi, arrivare pronti: l’ERSU Messina ha pubblicato il bando per iscriversi ai corsi per prepararsi al test di Medicina per l’Anno Accademico 2024-2025.

Il corso, oltre alle lezioni dedicate alle quattro materie d’esame, prevede incontri di approfondimento per fornire agli studenti indicazioni per la risoluzione del test e simulazioni della prova. Vediamo nel dettaglio come iscriversi.

Test di medicina: i corsi per prepararsi

I corsi per prepararsi al test di Medicina si svolgeranno da ottobre 2023 ad aprile 2024, in orario pomeridiano, per un totale di 300 ore di attività di didattica. I posti disponibili sono 160. Le richieste di iscrizioni si potranno effettuare esclusivamente per via telematica: basterà accedere al sito dell’ERSU, nella sezione “Portale Studenti”, ed effettuare la registrazione a partire dalle 12.00 del 12 settembre 2023.

L’iscrizione si intenderà valida con il pagamento della quota d’iscrizione pari a 600 euro. La quota è ridotta a 500 euro per coloro che hanno già partecipato ai Corsi organizzati dall’ERSU Messina. Le candidature saranno selezionate secondo l’ordine cronologico di presentazione. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio competente al numero: 090 37186 24/06, o scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: infocorsi@ersu.me.it.

L’Ufficio osserverà il seguente orario:

martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30;

mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

A questo link il bando completo.

Per quanto riguarda, invece, gli studenti che hanno già fatto il test di Medicina 2022, le graduatorie finali saranno disponibili il 5 settembre.

