Messina, selezioni per la Patrimonio Spa: 6 i posti di lavoro. Chi può partecipare all’avviso e come

Anche la Patrimonio Messina Spa è pronta ad assumere: la società che si occupa dei beni di proprietà del Comune offre sei posti di lavoro in quattro settori diversi. La selezione avverrà all’interno degli elenchi di cui all’art.24 della L.R. n. 20 del 29 settembre 2016. Vediamo chi può partecipare, come e quali sono le figure professionali ricercate.

Lavoro alla Patrimonio Messina Spa: l’avviso pubblico

Chi può partecipare: figure ricercate e requisiti

Come anticipato, la selezione per la Patrimonio Messina Spa è rivolta agli iscritti agli elenchi di cui all’art.24 della L.R. n. 20 del 29 settembre 2016, riguardante le “Disposizioni in materia di personale delle società controllate dagli enti locali”, che è possibile consultare a questo link.

Le figure professionali ricercate sono sei:

1 funzionario livello A3 CCNL FEDERCASA per il settore Affari Generali;

1 istruttore amministrativo livello A3 CCNL FEDERCASA per il settore Amministrazione;

2 tecnici laureati qualifica A3 CCNL FEDERCASA, per i settori tecnici patrimonio per la gestione inventario, valorizzazione e progettazione del patrimonio immobiliare;

2 tecnici qualifica impiegati livello B3 CCNL FEDERCASA a supporto del settore patrimonio per la gestione inventario e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

A questo link l‘avviso di interpello con i requisiti specifici per ogni profilo.

Come partecipare alla selezione: modalità e scadenza

I soggetti interessati a partecipare alla selezione per lavorare all’interno della Patrimonio Messina Spa dovranno far pervenire istanza di adesione, utilizzando l’apposito modello, all’indirizzo di posta elettronica patrimoniomessinaspa@pec.it. La scadenza è fissata a 15 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – serie concorsi n. 8 di oggi, 26 maggio 2023.

Maggiori informazioni a questo link.

Lavoro a Messina: gli altri avvisi

Nei giorni scorsi sono stati pubblicati, inoltre, altri avvisi di selezione per chi cerca lavoro a Messina. In particolare, l‘ATM Spa ha avviato la selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di 30 persone. MessinaServizi Bene Comune assume 94 nuovi operatori per lo svolgimento di diverse mansioni. Il Policlinico “G. Martino” di Messina cerca 16 amministrativi.

