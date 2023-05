Lavoro, MessinaServizi assume 94 operatori: ecco i bandi di selezione

Sono online i bandi di selezione per l’assunzione di nuovo personale all’interno della MessinaServizi Bene Comune. I posti di lavoro disponibili sono in totale 94, per operatori che si occuperanno di raccolta e spazzamento rifiuti, manutenzione del verde pubblico, disinfestazione e derattizzazione, selezione ed imballaggio.

Lavoro in MessinaServizi Bene Comune: i bandi di selezione

Pubblichiamo, di seguito, i link ai bandi pubblicati sul sito di MessinaServizi Bene Comune per l’assunzione di 94 persone. Le candidature apriranno a partire dalle ore 13.00 di domani, mercoledì 17 maggio 2023:

Selezione pubblica per titoli ed esami per 5 operatori Liv. 2B CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato per servizi di disinfestazione e derattizzazione del Comune di Messina;

Liv. 2B CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato per servizi di del Comune di Messina; Selezione pubblica per titoli ed esami per n. 10 operatori Liv. 1 CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato per servizi di selezione ed imballaggio rifiuti presso impianto di selezione in uso alla Messinaservizi Bene Comune S.p.A.;

Liv. 1 CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato per servizi di presso impianto di selezione in uso alla Messinaservizi Bene Comune S.p.A.; Selezione pubblica per titoli ed esami per n. 55 operatori Liv. 1 CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato per servizi di manutenzione verde pubblico nel Comune di Messina;

Liv. 1 CCNL Utilitalia con contratto di apprendistato per servizi di nel Comune di Messina; Selezione pubblica per titoli ed esami per n. 24 operatori Liv. J CCNL Utilitalia per servizi di raccolta e spazzamento rifiuti nel Comune di Messina.

La scadenza per la presentazione delle candidature è di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dei bandi in formato integrale sul sito web istituzionale della Messinaservizi Bene Comune S.p.A..

Gli avvisi arrivano a pochi giorni di distanza da quello pubblicato nei giorni scorsi per l’assunzione a tempo determinato (ma prorogabile) di 21 operatori per il mese di luglio.

(66)