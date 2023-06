Assunzioni Messinaservizi 2023: proroga delle domande

Messinaservizi Bene Comune comunica la proroga per partecipare al bando per le assunzioni previste per 94 nuove figure. «Messinaservizi – si legge nella nota – ha ritenuto opportuna tale proroga per consentire a coloro che sono in possesso dei requisiti preferenziali come da art. 5 DPR 487/94, di poter integrare la domanda con quanto dovuto. La società inoltre ci tiene a precisare che tale proroga non comporterà alcun ritardo rispetto al cronoprogramma previsto».

I termini per presentare la domanda sono stati spostati al 26 giugno 2023, entro e non oltre le 13.00. A questo link tutte le informazioni utili per partecipare al bando della Messinaservizi.

