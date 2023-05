Concorso al Policlinico di Messina: 16 posti di lavoro per amministrativi. Come candidarsi

Buone notizie per chi cerca lavoro a Messina: è aperto il concorso per 16 posizioni come collaboratori amministrativi al Policlinico “G. Martino”. La selezione avverrà per titoli ed esami. Prevista l’assunzione a tempo indeterminato. Vediamo i requisiti e come candidarsi.

Concorso al Policlinico di Messina: come partecipare

La nuova dotazione organica e il piano del fabbisogno del Policlinico “G. Martino” di Messina prevede per il profilo di Collaboratore Amministrativo 36 posti. Attualmente ne risultano coperti 20, per la precisione 6 da personale aziendale e e 14 da personale universitario. Il bando di concorso aperto il 10 maggio 2023 prevede la copertura delle posizioni mancanti.

I requisiti

Questi i requisiti generali di ammissione al concorso al Policlinico di Messina:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;

b) idoneità fisica all’impiego.

Sarà l’Azienda ad accertare l’idoneità fisica all’impiego prima dell’immissione in servizio. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

I requisiti specifici di ammissione al concorso per 16 posti di lavoro al Policlinico “G. Martino” di Messina sono:

Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza o Economia e Commercio o Scienze Politiche o altra Laurea a queste equipollente, nonché le corrispondenti Lauree specialistiche di cui al D.M. 509/1999 ovvero corrispondenti Lauree Magistrali di cui al D.M. 270/2004.

Il titolo di studio di cui al presente punto, se conseguito all’estero, deve essere stato riconosciuto equipollente entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Tutti i requisiti di ammissione di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d’ammissione, pena esclusione.

Come fare domanda: tempi e modalità

Le candidature per i 16 posti di lavoro come collaboratori amministrativi al Policlinico di Messina sono aperte dal 10 maggio 2023. Per essere ammessi alla selezione, i candidati devono compilare ed inviare domanda di partecipazione in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel portale dell’Azienda a questo link (www.polime.it – Pubblicità Legale – Concorsi).

La scadenza per partecipare al concorso al Policlinico “G. Martino” di Messina è fissata all’8 giugno 2023.

Link utili per partecipare al concorso al Policlinico di Messina

Inseriamo di seguito alcuni link che possono essere utili ai fini della partecipazione al concorso per i 16 posti di lavoro da collaboratori amministrativi al Policlinico “G. Martino” di Messina.

Portale concorsi del Policlinico di Messina – qui;

Delibera di indizione del bando di concorso – qui (si tratta di una delibera che rettifica il primo provvedimento);

Portale internet del Policlinico di Messina – qui.

