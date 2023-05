Lavoro a Messina. ATM si prepara ad assumere: online l’avviso pubblico. Come partecipare

Novità per chi cerca lavoro a Messina: l’ATM apre una selezione pubblica per titoli ed esami per l’eventuale assunzione di 30 persone. La procedura è finalizzata alla formazione di una graduatoria della durata di due anni. Vediamo tutte le informazioni utili per partecipare.

Lavoro in ATM Messina: online l’avviso pubblico

ATM Spa ha pubblicato il 26 maggio un avviso pubblico per la selezione, per titoli ed esami, per l’eventuale assunzione di 30 persone con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante a tempo pieno ed indeterminato avente caratteristiche idonee all’espletamento del ruolo di: Operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri. I candidati risultati formalmente idonei al termine della presente procedura selettiva andranno a costituire una graduatoria finale che avrà validità di 24 mesi.

I requisiti

Per partecipare all’avviso pubblico di ATM Messina è necessario avere i seguenti requisiti:

Essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

età compresa tra i 19 anni (compiuti) e i 30 anni non compiuti (requisito da intendersi presente dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso e mantenuti fino al momento dell’eventuale assunzione, pena la decadenza dalla permanenza nella graduatoria).

(requisito da intendersi presente dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso e mantenuti fino al momento dell’eventuale assunzione, pena la decadenza dalla permanenza nella graduatoria). essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti all’impiego; ai sensi del D.Lgs 88/99 – il candidato selezionato sarà sottoposto a visita medica pre-assuntiva intesa a constatare l’idoneità alle mansioni a cui lo stesso sarà destinato, con particolar riferimento ai controlli clinici specifici per verificare l’assenza di tossicodipendenza e alcol dipendenza;

non avere riportato condanne penali derivanti da sentenze penali di condanna passati in giudicato. Costituisce, altresì, causa impeditiva alla costituzione del rapporto di impiego la presenza di condanne penali che darebbero titolo per procedere alla risoluzione del rapporto di impiego stesso. Si precisa che le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento – art. 444 c.p.p.) sono equiparate a pronunce di condanna. L’Azienda si riserva la facoltà di valutare se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso risultino ostativi all’assunzione;

Non essere stato licenziato per motivi disciplinari dalla pubblica amministrazione, di cui all’art. 1 comma, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e da precedenti rapporti lavorativi;

Essere in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado (media inferiore). L’equipollenza o l’equivalenza dei titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica;

Non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge;

Essere in possesso della patente di guida D con l’abilitazione CQC trasporto persone, entrambe in corso di validità.

Aver provveduto al pagamento del contributo per diritti di segreteria per la selezione in oggetto di € 10,33, con bonifico su c/c bancario IBAN IT84Y0342616500CC0010003315, intestato all’Azienda Trasporti di Messina S.p.A., Via Giuseppe La Farina n. 336 – 98124 Messina, indicando nella causale “Diritti di segreteria – Partecipazione ad Avviso di Selezione Pubblica COD: APPR001 “. La ricevuta del bonifico dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione a pena di esclusione.

All’atto della presentazione della domanda il candidato dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica o PEC, dove riceverà ogni comunicazione relativa alla presente selezione, con valore di notifica.

Requisiti preferenziali sono:

Essere in possesso della patente di guida della categoria DE o superiori in corso di validità: punti 40;

Essere in possesso della patente di guida della categoria CE in corso di validità: punti 30;

Essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o superiore: punti 30.

Come partecipare all’avviso di ATM Messina: tempi e modalità

La domanda di partecipazione alla selezione di ATM Messina deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, entro la scadenza fissata al 30 giugno 2023.

Per partecipare alla selezione per la graduatoria di ATM occorre quindi registrarsi alla piattaforma dedicata, a questo link. Una volta eseguita la registrazione occorre selezionare la voce “Visualizza Concorsi Attivi“. Il candidato dovrà indicare la selezione a cui intende partecipare e seguire la procedura guidata.

L’avviso è consultabile a questo link.

