Lavoro a Messina. AMAM cerca un dirigente tecnico: requisiti e come partecipare al bando

Online il bando per l’assunzione di un dirigente tecnico all’AMAM di Messina. L’Azienda offre un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per la durata di tre anni, ma rinnovabile. La scadenza è fissata al 27 luglio 2023. Vediamo quali sono i requisiti richiesti e tutte le informazioni utili per partecipare all’avviso pubblico.

Lavoro a Messina: online il bando AMAM

La selezione pubblica indetta dall’AMAM di Messina è finalizzata a individuare una figura professionale da assumere per il ruolo di Dirigente Tecnico, con contratto di diritto privato a tempo pieno e determinato presso l’azienda AMAM SPA per la durata di tre anni (rinnovabili) con la qualifica inquadrata secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i Dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità.

I requisiti

Tra i requisiti generali per l’assunzione come direttore tecnico all’AMAM di Messina sono richiesti:

titolo di studio – possesso di Laurea vecchio ordinamento o specialistica DM 509/1999 o magistrale DM 270/2004 in ingegneria civile o idraulica o dell’ambiente e del territorio; per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolo di studio equipollente ai sensi delle leggi in materia;

possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione tecnica;

; documentata esperienza e competenza , maturata presso Enti Pubblici e Società Partecipate dalla Pubblica Amministrazione, da almeno 5 anni , con mansioni che hanno comportato elevata responsabilità funzionale e professionale.

possesso della patente di guida di categoria B.

Di seguito, i requisiti specifici di partecipazione alla selezione, che formeranno oggetto di valutazione sono:

Esperienza professionale documentata in programmazione e gestione di appalti pubblici con specifica competenza, almeno quinquennale, nell’ambito di opere pubbliche, in termini di programmazione, gestione degli appalti e rendicontazione, maturata in attività di Responsabile del Procedimento o supporto, presso Amministrazioni pubbliche/Enti locali/organismi di diritto pubblico /Società partecipate, pubbliche o private;

con specifica competenza, almeno quinquennale, nell’ambito di opere pubbliche, in termini di programmazione, gestione degli appalti e rendicontazione, maturata in attività di Responsabile del Procedimento o supporto, presso Amministrazioni pubbliche/Enti locali/organismi di diritto pubblico /Società partecipate, pubbliche o private; Esperienza professionale documentata di progettazione e Direzione lavori , almeno quinquennale, presso Amministrazioni pubbliche/Enti locali/organismi di diritto pubblico /Società partecipate, pubbliche o private, con particolare riguardo ad interventi su infrastrutture idriche, fognarie e depurative;

Altri titoli o esperienze professionali affini al profilo a dimostrazione di un adeguato bagaglio di expertise;

Esperienza di coordinamento con ruoli di responsabilità in team maturata presso Amministrazioni pubbliche/Enti locali/organismi di diritto pubblico /Società partecipate, pubbliche o private;

Adeguata abilità informatica nell’utilizzo di internet, posta elettronica, conoscenza degli applicativi Cad (o di analogo funzionamento), Gis (o di analogo funzionamento), pacchetto Office (o di analogo funzionamento), software contabilità lavori (primus o di analogo funzionamento), software gestionali ecc…

Buona conoscenza della lingua inglese.

Gli altri requisiti, più generici, possono essere consultati all’interno del bando linkato in fondo a questo articolo.

Come candidarsi: modalità e scadenza

Per partecipare al bando per il lavoro in AMAM a Messina come dirigente tecnico occorre presentare domanda entro la scadenza fissata alle ore 12.00 del 27 luglio 2023.

L’istanza va inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), intestata al soggetto facente istanza, al seguente indirizzo: amamspa@pec.it e con l’oggetto recante “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE, DA ASSUMERE PER IL RUOLO DI DIRIGENTE TECNICO, CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PRESSO L’AZIENDA AMAM SPA”.

Il bando, pubblicato sul sito dell’AMAM il 7 luglio 2023, è disponibile a questo link.

Altri bandi e concorsi per il lavoro a Messina e in Sicilia

L’AMAM Spa di Messina ha pubblicato, sempre il 7 luglio, un altro bando per l’assunzione di due ingegneri all’interno dell’Azienda Meridionale Acque di Messina. L’ATM ha avviato la procedura, in scadenza il 13 agosto 2023, per l‘assunzione di 10 persone con vari incarichi all’interno dell’Azienda Trasporti di Messina. Infine, l’Arpa Sicilia cerca 129 persone da assumere nell’ambito di diversi profili più o meno specialistici.

