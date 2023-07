Lavoro a Messina: l’ATM pronta ad assumere. Come partecipare all’avviso pubblico

Buone notizie per chi cerca lavoro a Messina: l’ATM ha aperto un avviso di selezione pubblica per l’eventuale assunzione di 10 persone a tempo pieno e indeterminato e per la formazione di una graduatoria. Ad annunciarlo sono il sindaco Federico Basile e il presidente dell’Azienda, Giuseppe Campagna. Vediamo tutti i dettagli per partecipare al bando.

«Una nuova selezione di personale – commenta il sindaco di Messina, Federico Basile – che si aggiunge a quelle già indette, finalizzate ad attestare il percorso virtuoso che l’ATM SpA ha intrapreso al fine di dare risposte concrete alla richiesta del mercato del lavoro della Città attraverso nuove assunzioni, e al contempo per raggiungere standard di ottimizzazione e potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale».

Lavoro a Messina: l’avviso di selezione in ATM

La procedura selettiva pubblica indetta dall’ATM di Messina si svolgerà per titoli e colloquio ed è finalizzata all’eventuale assunzione di 10 persone con contratto di apprendistato professionalizzante, a tempo pieno e indeterminato. Il ruolo previsto è quello di “Operatore qualificato di ufficio” con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri “Area Professionale 3°- Area Operativa Amministrazione e Servizi”.

L’avviso di ATM punta anche alla formazione di una graduatoria finalizzata ad eventuali future assunzioni con le stesse funzioni e lo stesso tipo di contratto.

I profili ricercati

I profili ricercati per i 10 posti di lavoro in ATM Messina sono i seguenti:

2 figure da inserire nell’Area Commerciale e Servizi alla Mobilità della Direzione Amministrativa (Codice APPR002-1);

1 figura da inserire nell’Area Servizi Tecnologici della Direzione Innovazione e Sviluppo (Codice APPR002-2);

1 figura da inserire nell’Area Esercizio Gommato/Tranvia della Direzione Esercizio e Tecnica (Codice APPR002-3);

1 figura da inserire nell’Area Finanziaria della Direzione Amministrativa (Codice APPR002-4);

1 figura da inserire nell’Area Risorse Umane della Direzione Amministrativa (Codice APPR002-5);

2 figure da inserire nell’Area Programmazione e Appalti della Direzione Innovazione e Sviluppo (Codice APPR002-6);

1 figura da inserire nell’Unità Organizzativa Affari Legali e Protocollo della Direzione Generale (Codice APPR002-7);

1 figura da inserire nello Staff di diretta collaborazione della Direzione Generale (Codice: APPR002-8).

I requisiti per il lavoro in ATM Messina

Tra i requisiti generali per l’ammissione al concorso di ATM Messina o l’inserimento nella graduatoria si segnala quello relativo all’età. I candidati devono avere età compresa tra i 18 anni (compiuti) e i 30 anni non compiuti (29 anni e 364 giorni). Questo requisito deve essere presente dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura selettiva, e mantenuti fino al momento dell’eventuale assunzione, pena la decadenza dalla permanenza nella graduatoria.

In più, sempre tra i requisiti generali, è richiesto il possesso di determinati titoli di studio. Vale a dire:

diploma di scuola secondaria di secondo grado per i seguenti profili professionali: n. 2 figure da inserire nell’Area Commerciale e Servizi alla Mobilità della Direzione Amministrativa; n. 1 figura da inserire nell’Area Servizi Tecnologici della Direzione Innovazione e Sviluppo; n. 1 figura da inserire nell’Area Esercizio Gommato/Tranvia della Direzione Esercizio e Tecnica;

per i seguenti profili professionali: diploma di laurea triennale per i seguenti profili professionali : n. 1 figura da inserire nell’Area Finanziaria della Direzione Amministrativa; n. 1 figura da inserire nell’Area Risorse Umane della Direzione Amministrativa; n. 2 figure da inserire nell’Area Programmazione e Appalti della Direzione Innovazione e Sviluppo; n. 1 figura da inserire nell’Unità Organizzativa Affari Legali e Protocollo della Direzione Generale; n. 1 figura da inserire nello Staff di diretta collaborazione della Direzione Generale.

Per partecipare alla selezione è inoltre richiesto il versamento di un contributo per diritti di segreteria 10,33 euro.

L‘elenco completo dei requisiti generali e preferenziali richiesti per partecipare al bando di ATM per la selezione di 10 persone è disponibile a questo link.

Come partecipare al concorso di ATM Messina: modalità e scadenza

La domanda per partecipare alla selezione pubblica di ATM Messina va presentata in modalità telematica entro la scadenza fissata alle ore 23.59.59 del 13 agosto 2023.

I candidati che intendano partecipare al bando devono registrarsi utilizzando, esclusivamente e a pena di esclusione, la piattaforma per la selezione pubblica disponibile a questo link. Una volta registrato sulla piattaforma e selezionata la voce “Visualizza Concorsi Attivi“, il candidato dovrà indicare la selezione a cui intende partecipare e seguire la procedura guidata.

