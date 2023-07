Arpa Sicilia assume 129 nuove figure: come partecipare al concorso

L’Arpa Sicilia, l’Agenzia Regionale per la Protezione degli Animali, ha pubblicato un concorso per il 2023 per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato (rinnovabile), rivolto a 129 nuove figure professionali. Ecco in che modo saranno suddivise le risorse:

n. 83 posti per l’area dei professionisti della salute e dei funzionari: ruolo tecnico, varie professionalità;

n. 43 posti per l’area degli assistenti: ruolo tecnico, varie professionalità;

n. 3 posti per l’area del personale di supporto: ruolo tecnico, varie professionalità.

Le figure, a vario titolo, si occuperanno, tra le altre cose: del monitoraggio dello stato di qualità delle acque marino costiere e delle acque di transizione; analisi dei molluschi e riconoscimento delle specie ittiche; mappatura delle comunità vegetali costiere.

Ecco i requisiti necessari per presentare la domanda:

avere la maggiore età;

la cittadinanza italiana;

diploma di scuola superiore;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stati destituiti dall’impiego, ovvero licenziati dal pubblico impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

conoscenza della lingua inglese e conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Concorso Arpa Sicilia 2023: le prove

I candidati saranno valutati tramite due verifiche:

una prova scritta : il candidato sarà chiamato a rispondere a 70 quesiti a risposta multipla con contenuto teorico pratico su argomenti relativi agli ambiti di attività per cui si partecipa alla selezione pubblica; sulla conoscenza della lingua inglese; sull’uso dei sistemi informatici più conosciuti (Word, Excel);

: il candidato sarà chiamato a rispondere a con contenuto teorico pratico su argomenti relativi agli ambiti di attività per cui si partecipa alla selezione pubblica; sulla conoscenza della lingua inglese; sull’uso dei sistemi informatici più conosciuti (Word, Excel); valutazione dei titoli.

Come presentare domanda

Per partecipare al concorso 2023 dell’Arpa Sicilia è necessario inoltrare la domanda entro e non oltre il 22 luglio, compilando il modulo a questo link.

A questo link il bando completo.

