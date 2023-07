Lavoro a Messina: l’AMAM assume ingegneri. Come partecipare al bando di selezione

Ultimi giorni per partecipare al bando di selezione dell’AMAM di Messina per l’assunzione a tempo pieno e determinato di ingegneri che si possano occupare di progetti legati al PNRR. I posti di lavoro disponibili all’interno dell’Azienda sono due. Vediamo quali sono i requisiti, le mansioni richieste e come fare domanda.

Lavoro a Messina: online il bando AMAM per ingegneri

Le figure assunte dall’AMAM di Messina tramite l’avviso di selezione pubblica aperto il 20 giugno e in scadenza il 10 luglio 2023 si dovranno occupare distintamente di tutte le attività di direzione, controllo, monitoraggio e assistenza per l’esecuzione dei lavori di cui al progetto a valere sul PNRR Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 4.2: “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”.

Avvertenza: l’articolo è suddiviso su due pagine, nella prima ci sono le indicazioni riguardanti i requisiti di ammissione al bando dell’AMAM di Messina; nella seconda le modalità, i tempi e i link alla documentazione utile.

Requisiti

I requisiti generali di ammissione al bando di selezione per lavorare all’AMAM di Messina sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea;

b) titolo di studio: possesso di Laurea vecchio ordinamento o specialistica DM 509/1999 o magistrale DM 270/2004 in ingegneria civile o idraulica o dell’ambiente e del territorio; per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolo di studio equipollente ai sensi delle leggi in materia;

c) possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione tecnica;

; d) documentata esperienza e competenza , maturata presso Enti Pubblici e Società Partecipate dalla Pubblica Amministrazione , da almeno 5 anni , con mansioni che hanno comportato elevata responsabilità funzionale e professionale.

, maturata presso , , con mansioni che hanno comportato elevata responsabilità funzionale e professionale. e) godimento dei diritti civili e politici;

f) assenza di condanne penali passate in giudicato, anche se beneficiate della non menzione, di procedimenti penali in corso ovvero amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro nella “Pubblica Amministrazione”;

g) assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

h) idoneità fisica all’impiego;

i) non essere esclusi dall’elettorato attivo;

j) Non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con AMAM S.p.a.;

k) non essere stati interdetti dai pubblici uffici, ovvero non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero essere stati radiati da albi professionali o destinatari di provvedimenti di analoga natura, nonché non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

I) ai sensi dell’art. 5 comma 9 DL 06.07.2012 n. 95, come modificato dall’art. 6 DL 24.06.2014 n. 90, non essere in stato di quiescenza da rapporto di lavoro pubblico o privato;

m) non essere coinvolti in alcun procedimento amministrativo o giudiziario derivante da incarichi professionali conferiti da Pubbliche Amministrazioni che abbia comportato vantaggi per AMAM S.p.A. negli ultimi 12 mesi in osservanza del D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i. (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”);

n) non avere vincoli di parentela o affinità con amministratori della Società AMAM S.p.A.;

o) (se ricorre) appartenere ad una delle categorie indicate dall’at.5 del DPR 487/84, che danno diritto a preferenza, a parità di punteggio;

p) possesso della patente di guida di categoria B;

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere, ai fini della partecipazione alla selezione, i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c) avere conoscenza della lingua italiana adeguata al ruolo da ricoprire.

I requisiti specifici, che formeranno oggetto di valutazione, sono invece:

a) Esperienza professionale documentata in programmazione e gestione di appalti pubblici con specifica competenza, almeno quinquennale, nell’ambito di opere pubbliche, in termini di programmazione, monitoraggio, controllo rendicontazione e gestione appalti pubblici, maturata in attività di Responsabile del Procedimento o supporto, presso Amministrazioni pubbliche/Enti locali/Organismi di diritto pubblico;

b) Esperienza professionale documentata di progettazione e direzione lavori, misure e contabilità, Coordinamento della sicurezza, collaudo tecnico amministrativo, presso Enti pubblici o Società partecipate, pubbliche o private;

c) Altri titoli o esperienze professionali affini al profilo a dimostrazione di un adeguato bagaglio di expertise;

d) Adeguata abilità informatica nell’utilizzo di internet, posta elettronica, conoscenza degli applicativi CAD ( o di analogo funzionamento), GIS ( o di analogo funzionamento), pacchetto Office ( o di analogo funzionamento), software contabilità lavori (PRIMUS o di analogo funzionamento), software gestionali ecc …

e) Buona conoscenza della lingua inglese.

