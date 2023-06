Concorso al Comune di Messina: le date delle prove preselettive per Istruttore Contabile e Funzionario Amministrativo

Proseguono le prove preselettive per il Concorso al Comune di Messina: in calendario nelle prossime settimane quelle per i 7 posti di lavoro come Istruttore Contabile e quelle per le 79 persone da assumere per il profilo di Funzionario Amministrativo. Vediamo le date e tutte le informazioni utili.

Circa 26mila domande per 341 posti di lavoro: numeri da capogiro per il Concorso al Comune di Messina. Numeri che hanno reso necessario ricorrere a delle prove preselettive. Mentre le prime si sono già svolte tra fine maggio e le prime due settimane di giugno; a inizio luglio sono previste quelle per i due profili di Istruttore Contabile e Funzionario Amministrativo. L’assunzione, in entrambi i casi è a tempo pieno e indeterminato. Intanto, sono già state comunicate le date degli scritti per i profili di Funzionario Contabile e Funzionario Legale.

Concorso Comune di Messina: prove preselettive per Istruttore Contabile

La prova preselettiva per il profilo professionale di Istruttore Contabile si svolgerà giorno 4 luglio 2023 alle ore 9.30. Il numero delle domande per questa qualifica, nell’ambito del concorso al Comune di Messina, è di 1.534, quindi superiore al quintuplo dei posti di lavoro previsti. Anche questa prova si svolgerà in modalità telematica e sarà gestita dalla società Selexi S.r.l..

Come funziona?

Indicativamente 15 giorni prima della data della prova preselettiva, a ciascun candidato verrà inviata una e-mail contenente le istruzioni da seguire per la verifica dei requisiti tecnici. Si suggerisce di monitorare anche la casella “Spam”. Se l’e-mail non dovesse arrivare nemmeno nella sezione della posta indesiderata, sarà possibile richiedere l’invio di una seconda e-mail al seguente indirizzo: convocazioni@ilmiotest.it.

Durante la procedura di esame il candidato è ritenuto personalmente responsabile della qualità e della continuità del segnale proveniente dalla sua postazione di lavoro e dalla stanza isolata. La Commissione può disporre in qualunque momento l’esclusione del candidato qualora eventuali malfunzionamenti del segnale di collegamento rendano impossibile il controllo sull’ambiente privato in cui si svolge la prova.

Le prove preselettive del Concorso al Comune di Messina hanno la durata di 45 minuti e consisteranno in un test a risposta multipla composto da 45 quesiti.

L’avviso è disponibile a questo link. Le istruzioni complete sullo svolgimento della prova a questo link.

Prove preselettive per Funzionario Amministrativo

La prova preselettiva per il profilo professionale di Funzionario Amministrativo si svolgerà in due giornate: il 5 luglio 2023 alle ore 9.30, alle ore 13.00, alle ore 16:30; e giorno 6 luglio 2023 alle ore 9.30. Il numero di domande presentate è pari a 5.289, e, anche in questo caso è superiore al quintuplo dei posti messi a concorso (79). La prova si svolgerà in modalità telematica e sarà gestita dalla società Selexi S.r.l..

Come funziona?

L’avviso è disponibile a questo link; le istruzioni complete per lo svolgimento della prova a questo link.

Maggiori informazioni sul Concorso al Comune di Messina, dalle date delle prove preselettive a quelle degli scritti, sono consultabili a questo link, sul sito di Palazzo Zanca.

