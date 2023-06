Concorso Comune di Messina: ammessi e data della prova scritta per Funzionario Contabile

Sono online i risultati delle prime prove preselettive, svoltesi a fine maggio 2023, per il concorso al Comune di Messina. Palazzo Zanca ha infatti pubblicato l’elenco degli ammessi per il profilo di Funzionario Contabile e la data della prova scritta. Vediamo tutte le informazioni utili.

Prosegue l’iter per l’assunzione di 341 persone all’interno del Comune di Messina. La prova preselettiva per i 25 posti di lavoro inerenti al profilo di Funzionario Contabile si è svolta, da remoto, il 31 maggio 2023 alle ore 9.30. A partecipare sono stati 604 candidati (a fronte delle 1.039 istanze di partecipazione presentate); a superare la prova sono stati in 125.

Concorso Comune di Messina: data e info sulla prova scritta per funzionario contabile

Oltre all’elenco degli ammessi, il Comune di Messina ha pubblicato anche la data della prova scritta, che si svolgerà il 29 Giugno 2023 alle ore 15.00, sempre da remoto. Non saranno possibili, fanno sapere da Palazzo Zanca, spostamenti di data o di sessione.

Indicativamente 7 giorni prima della data della prova, a ciascun candidato verrà inviata una e-mail contenente le istruzioni da seguire per la verifica dei requisiti tecnici. In caso di mancata ricezione, si consiglia di controllare nella sezione “spam”. È possibile, eventualmente, richiedere l’invio di una seconda e-mail facendone richiesta al seguente indirizzo: convocazioni@ilmiotest.it.

L’elenco degli ammessi alla prova scritta per il profilo di funzionario contabile nell’ambito del concorso al Comune di Messina è disponibile a questo link.

Le prossime prove preselettive

Le prossime prove preselettive per il concorso al Comune di Messina sono le seguenti:

5 posti di lavoro da Funzionario dell’Area di Vigilanza – 14 giugno 2023, alle ore 16.30 (Qui l’avviso con tutti i dettagli);

– 14 giugno 2023, alle ore 16.30 (Qui l’avviso con tutti i dettagli); 50 posti di lavoro da Istruttore Amministrativo – 12 Giugno 2023 alle ore 9.30, alle ore 13.00 e alle ore 16.30, 13 Giugno 2023 alle ore 9.30, alle ore 13.00 e alle ore 16.30 e 14 Giugno 2023 alle ore 9.30 e alle ore 13.00 (Qui l’avviso con tutte le informazioni utili).

