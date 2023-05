Concorso al Comune di Messina: al via le prove preselettive. Tutte le info

Al via le prove preselettive per il maxi-concorso al Comune di Messina. In ballo, in totale 341 posti di lavoro per circa 26mila partecipanti. Si comincia con i test per il profilo professionale di Istruttore Tecnico che si terranno il prossimo 1 giugno 2023 dalle ore 13.00 alle ore 16.30, in due sessioni. Vediamo tutti i dettagli.

Lo scorso gennaio 2023 il Comune di Messina ha aperto il tanto atteso concorso per l’assunzione di 341 persone con profili professionali diversi. In quest’ambito, il prossimo 1 giugno si svolgeranno le prove preselettive – in modalità telematica – per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 50 persone per il profilo professionale di Istruttore Tecnico (categoria C). Per questo profilo in particolare sono state presentate 2.011 domande.

Concorso al Comune di Messina: prova preselettiva per Istruttore Tecnico. Come funziona

Nelle prossime settimane, indicativamente nei 15 giorni prima della data della prova (quindi prima dell’1 giugno), i candidati riceveranno una e-mail contenente le istruzioni da seguire per la verifica dei requisiti tecnici. L’e-mail sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica ordinaria utilizzato in fase di iscrizione alla procedura di selezione. In caso di mancata ricezione è opportuno controllare anche la posta indesiderata. Se nemmeno nella sezione “Spam” della posta sarà presente l’e-mail, sarà possibile richiedere l’invio di una seconda e-mail inviando la richiesta al seguente indirizzo: convocazioni@ilmiotest.it.

Qualora un candidato dovesse eseguire i controlli con una postazione dotata di requisiti tecnici inferiori a quelli minimi indicati, specificano da Palazzo Zanca, l’eventuale superamento di questa fase non garantisce di poter sostenere la prova concorsuale senza la dotazione prevista. Solo dopo l’esecuzione del check requirement, il candidato riceverà una seconda e-mail contenente il link per accedere all’esame con data e orario di convocazione.

Nel dare questa comunicazione, il Comune di Messina raccomanda il rispetto dell’orario indicato nell’e-mail per per non rallentare le operazioni di identificazione che precedono la prova d’esame e non rischiare di essere esclusi dalla selezione. Il candidato, aggiungono da Palazzo Zanca, è tenuto a osservare ogni altra istruzione di dettaglio che venga impartita da Selexi S.r.l. sia nella fase preparatoria sia nella fase di svolgimento della prova.

L’assenza il giorno della prova, nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso. Il giorno della prova il candidato dovrà avere con sé un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione dalla prova stessa.

A questo link tutte le informazioni riguardanti la prova preselettiva, l’avviso e le istruzioni.

Concorso: le altre figure ricercate

Queste le altre figure professionali ricercate, per cui si attende ancora la data per quel che riguarda le prove preselettive: profilo professionale di Funzionario Amministrativo n.79 unità di personale; profilo professionale di Funzionario Contabile n.25 unità di personale; profilo professionale di Funzionario Tecnico n.100 unità di personale; profilo professionale di Funzionario dell’Area di Vigilanza n.5 unità di personale; profilo professionale di Avvocato n.5 unità di personale; profilo professionale di Funzionario Legale n.20 unità di personale; profilo professionale di Istruttore Amministrativo n.50 unità di personale; profilo professionale di Istruttore contabile n.7 unità di personale; profilo professionale di Istruttore Tecnico n.50 unità di personale.

