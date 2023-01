Concorso al Comune di Messina: al via le domande per 341 assunzioni. Come partecipare

È ufficiale: da oggi sarà possibile presentare domanda per il concorso del Comune di Messina. Le assunzioni previste sono 341, per posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato. La selezione avverrà per titoli ed esami. Vediamo, bando per bando, quali sono le figure professionali richieste, i requisiti e le modalità di partecipazione.

Le 341 assunzioni, tramite nove bandi di concorso, erano state annunciate già nei mesi scorsi. Il 30 dicembre 2022 la pubblicazione degli avvisi pubblici sull’albo pretorio del Comune di Messina e nella Sezione Concorsi della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 30 dicembre 2022. Oggi, 16 gennaio 2023, si dà il via alle domande, con scadenza alle ore 23.59 del 15 febbraio 2023. Ci sarà quindi un mese di tempo per partecipare.

Pubblichiamo, di seguito, tutti i nove bandi di concorso pubblicati dal Comune di Messina per l’assunzione di 341 persone.

Bando di concorso per al Comune di Messina: i posti di lavoro e i profili richiesti

Di seguito, le figure professionali richieste dal bando di concorso per le assunzioni al Comune di Messina:

Come fare domanda

La domanda di ammissione al bando di concorso pubblico per l’assunzione al Comune di Messina, deve essere redatta su modulo elettronico e presentata esclusivamente per via telematica su una piattaforma digitale mediante l’utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). La registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno decorrente dal 16 gennaio 2023 ai link indicati all’interno dei singoli bandi.

A partire dal 16 gennaio 2023 è consentito accedere alla pagina di iscrizione con le proprie credenziali SPID per la compilazione della domanda di partecipazione. La scadenza è fissata alle ore 23.59 del 15 febbraio 2023.

Tutte le informazioni utili a questo link.

