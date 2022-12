Lavoro a Messina: ecco il bando di concorso pubblico per 341 assunzioni al Comune

Buone notizie per chi cerca lavoro: è online il bando di concorso pubblico per 341 assunzioni al Comune di Messina. Le assunzioni, a tempo pieno e indeterminato, avverranno attraverso una selezione per titoli ed esami. Diverse le figure professionali ricercate, da avvocati a funzionari amministrativi, ad istruttori tecnici, e non solo. Vediamo tutti i dettagli, i requisiti, e i link utili per candidarsi.

Le assunzioni rientrano tra le oltre 600 annunciate nei mesi scorsi dal sindaco di Messina Federico Basile e arrivate a fine anno, dopo il via libera della COSFEL al piano per il personale presentato dalla Giunta Comunale.

Bando di concorso per al Comune di Messina: i posti di lavoro e i profili richiesti

Di seguito, le figure professionali richieste dal bando di concorso per le assunzioni al Comune di Messina:

Come fare domanda

La domanda di ammissione al bando di concorso pubblico per l’assunzione al Comune di Messina, deve essere redatta su modulo elettronico e presentata esclusivamente per via telematica su una piattaforma digitale mediante l’utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). La registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno decorrente dal 16 gennaio 2023 a questo link.

A partire dal 16 gennaio 2023 è consentito accedere alla pagina di iscrizione con le proprie credenziali SPID per la compilazione della domanda di partecipazione. La scadenza è fissata alle ore 23.59 del 15 febbraio 2023.

Tutte le informazioni utili a questo link.

(430)