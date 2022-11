Se non sapete cosa c’è da fare a Messina, non ricordate dove c’è quella mostra interessante o quel concerto da non perdere: siete nel posto giusto. Come ogni venerdì, infatti, arriva “Tutto Eventi“, la guida al tempo libero e alle cose da fare in città durante il weekend. Tra gli appuntamenti culturali che vi consigliamo di seguire c’è la presentazione di “Spuma”, il nuovo album dei Basiliscus P (in foto, Federica Fornaro, Marco Mangraviti e Luca Risitano) uscito il 18 novembre per la messinese Tuma Records: il concerto è i programma sabato 19 novembre al Retronouveau. Se, invece, avete voglia di un po’ di cinema, domenica 20 novembre alla Multisala Iris si proietta “La Timidezza delle Chiome” di Valentina Bertani. Al film, presentato all’ultima edizione della Mostra Cinematografica di Venezia, hanno lavorato anche tre messinesi: Alessia Rotondo, Federica Intelisano e Francesca Allegra.

Tutto Eventi: cose da fare a Messina nel weekend

Poi ci sono due nuove mostre, una serata tutta da gustare al Mercato Coperto Muricello, un pomeriggio a base di tè alla Chiesa di Santa Maria Alemanna, ancora sagre da scoprire in provincia e visite guidate nei luoghi storici di Messina: da Castel Gonzaga al Santuario di Cristo Re, passando dall’Abbazia di Mili San Pietro. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina da venerdì 18 a domenica 20 novembre 2022:

Concerti

venerdì 18, alle 19, alla Sala Laudamo per l’ Associazione Orchestra da Camera di Messina : “Dalla celtica al rock”, i Drumsmania in concerto, con Giovanni Caruso alle percussioni e Adriano Sangineto all’arpa;

per l’ : “Dalla celtica al rock”, i Drumsmania in concerto, con alle percussioni e all’arpa; venerdì 18, alle 22, al Perditempo di Barcellona : Mizula in concerto, con Daniele Rotella , Fabrizio De Angelis , Laura Aschieri , Diego Mariani ;

: Mizula in concerto, con , , , ; venerdì 18, alle 22.30, al Retronouveau : She Past Away in concerto , con Volkan Caner e Doruk Öztürkcan . A questo link per i biglietti;

: , con e . A questo link per i biglietti; sabato 19, alle 18, al Palacultura per l’ Associazione Musicale Vincenzo Bellini : “Affresco Italiano”, con Ludovica Rana al violoncello e Maddalena Giacopuzzi al pianoforte. Musiche di Martucci, Busoni, Cilea;

per l’ : “Affresco Italiano”, con al violoncello e al pianoforte. Musiche di Martucci, Busoni, Cilea; sabato 19, alle 22.30, al Retronouveau : Basiliscus P live – “Spuma” Release Party, con Federica Fornaro , Marco Mangraviti e Luca Risitano ;

: Basiliscus P live – “Spuma” Release Party, con , e ; domenica 20, alle 18, al Palacultura per l’ Accademia Filarmonica : “Mozart feat Britten” con l’Orchestra Filarmonica del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo e Giuseppe Albanese al pianoforte, dirige il Maestro Pier Carlo Orizio ;

per l’ : “Mozart feat Britten” con l’Orchestra Filarmonica del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo e al pianoforte, dirige il Maestro ; domenica 20, alle 21.30, allo Sharaba di Barcellona: NesimaPark in concerto.

Libri

sabato 19, alle 16.30, alla libreria Colapesce : “Let’s Talk! Cerchi aperti: pratiche femministe libere”, con la psicologa Doriana Oliveri , a cura di Non Una Di Meno ;

: “Let’s Talk! Cerchi aperti: pratiche femministe libere”, con la psicologa , a cura di ; sabato 19, alle 18, a Villa Cianciafara per la rassegna Autunno 2022: presentazione di “Cronache dal passato. Palermo 1860 intrighi, segreti, misteri” (Albatros, 2022) di Anna Maria Corradini . Dialoga con l’autrice Giuseppe Amedeo Mallandrino Cianciafara , interviene Antonio Baglio , lettura a cura di Sabrina Sciabà ;

per la rassegna Autunno 2022: presentazione di “Cronache dal passato. Palermo 1860 intrighi, segreti, misteri” (Albatros, 2022) di . Dialoga con l’autrice , interviene , lettura a cura di ; domenica 20, alle 18, alla Mondadori: presentazione di “Sveta e il Soldato Speciale Stellare” (La Feluca Edizioni, 2022) di Barbara Lo Presti, dialoga con l’autrice Gianluca Buttafarro.

Laboratori

Teatro

venerdì 18 e sabato 19, alle 20, nella di Mater Vitae di Pace: “Theatrikòtita”, a cura della compagnia Sceluq 2.0 . A questo link per prenotare;

di Pace: “Theatrikòtita”, a cura della compagnia . A questo link per prenotare; sabato 19, alle 16, a Cumia Inferiore : “Spettacolo di maschere e musica dal vivo” per la regia di Valeria Alessi ;

: “Spettacolo di maschere e musica dal vivo” per la regia di ; sabato 19, alle 20.30, al Parco Horcynus Orca per la rassegna EPIC: “Contro il metodo” di e con Marco Cavalcoli , musiche originali dal vivo eseguite da Luigi Polimeni . Produzione Mana Chuma Teatro . A questo link per i biglietti;

per la rassegna EPIC: “Contro il metodo” di e con , musiche originali dal vivo eseguite da . Produzione . A questo link per i biglietti; sabato 19, alle 21, e domenica 20, alle 18.30, ai Magazzini del Sale : “Dora in avanti” di Domenico Loddo , con Silvana Luppino , per la regia Christian Maria Parisi . Prenotazioni al: 339 5035152 (whatsapp);

: “Dora in avanti” di , con , per la regia . Prenotazioni al: 339 5035152 (whatsapp); domenica 20, alle 18.30, al Teatro Annibale per la rassegna NutrimentInPeriferia: “A te e Famiglia” di Angelo Campolo e Giulia Drogo, con Angelo Campolo. Musiche dal vivo eseguite da Giorgia Pietribiasi. Produzione Daf – Teatro dell’Esatta Fantasia.

Cinema

da venerdì 18 a domenica 20, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “Il piacere è tutto mio”, diretto da Sophie Hyde , con Emma Thompson . Previsti tre spettacoli a partire dalle 16.30;

: “Il piacere è tutto mio”, diretto da , con . Previsti tre spettacoli a partire dalle 16.30; sabato 19, alle 21, e domenica 20, alle 18, al Multisala Iris : “La Timidezza delle Chiome” di Valentina Bertani , con Benjamin Israel , Joshua Israel , Sergio Israel ;

: “La Timidezza delle Chiome” di , con , , ; fino al 22 novembre, al Multisala Iris: “Harry Potter e la Camera dei Segreti” diretto da Chris Columbus. A questo link per gli orari.

Serate danzanti

venerdì 18, alle 21.30, ai Magazzini del Sale : Milonga , tango dj Salvo D’Urso , a cura di Bailongo Loco ;

: , tango dj , a cura di ; sabato 19, alle 20.30, al Mercato Coperto Muricello : “Il sabato al Muricello” degustazione e musica con il Duo di Picche, con Ivan Trischitta e Simone Di Blasi ;

: “Il sabato al Muricello” degustazione e musica con il Duo di Picche, con e ; sabato 19, alle 23, all’Area Ex Pirelli di Villafranca, OMD presenta: “La Mala Noche” dj set a cura di La Marzièn, Ale Farix, Anto Cz. A questo link per i biglietti.

Mostre

venerdì 18, alle 20.30, al Teatro dei Tre Mestieri per la rassegna TeatrArt: vernissage di “Era Religione e Folklore” mostra di Alex Zed , a cura di Dania Mondello ;

per la rassegna TeatrArt: vernissage di “Era Religione e Folklore” di , a cura di ; sabato 19, alle 17, alla galleria Spazioquattro : vernissage di “Crete policrome e disegni – opere inedite” mostra postuma con le opere di Franco Palmieri (1935 – 2002), a cura di Antonella Rosetto Ajello . L’esposizione sarà visitabile fino al 2 dicembre 2022;

: vernissage di “Crete policrome e disegni – opere inedite” con le opere di (1935 – 2002), a cura di . L’esposizione sarà visitabile fino al 2 dicembre 2022; prosegue fino al 18 novembre, alla libreria Mondadori : “Quello che resta” mostra con le opere di Laura Martines , a cura di Mariateresa Zagone ;

: “Quello che resta” con le opere di , a cura di ; prosegue fino al 18 novembre, alla galleria Spazio Macos : “Stays – artisti in permanenza” collettiva a cura di Mamy Costa ;

: “Stays – artisti in permanenza” a cura di ; prosegue fino al 26 novembre, alla Galleria Arte Cavour : “I miei viaggi – Fotografando il mondo“, mostra fotografica di Daniele Passaro , a cura di Paolo Accordino e Maurizio Gemelli ;

: “I miei viaggi – Fotografando il mondo“, di , a cura di e ; prosegue fino al 10 dicembre, alla galleria COCCO – Arte Contemporanea : “#MeMare”, mostra di pittura di Simone Caliò , a cura di Laura Faranda ;

: “#MeMare”, di , a cura di ; prosegue fino all’11 dicembre, alla Foro G Gallery di Ganzirri: “Once upon a TIME”, mostra fotografica di Valeria Alibrandi e Francesca Bruno, a cura di Roberta Guarnera.

Escursioni e Natura

sabato 19, alle 13.30, con partenza dalla fontana di Paradiso : escursione in mountain bike, a cura di Mtb Sicily ;

: in mountain bike, a cura di ; domenica 20, dalle 09, sui Colli San Rizzo : “Per boschi e colline”, escursione a cura di ARB Messina . A questo link per iscriversi;

: “Per boschi e colline”, a cura di . A questo link per iscriversi; domenica 20, dalle 08.30, a Cumia Superiore: “Trekking della Zucca” a cura della Cooperativa Valli Basiliane.

Giornate speciali

sabato 19 e domenica 20, a Messina: visite guidate a Castel Gonzaga , all’ Abbazia di Mili San Pietro e al Santuario di Cristo Re . A questo link per prenotare;

a , all’ e al . A questo link per prenotare; sabato 19, dalle 18, al cortile Centro Diurno, in via Simon Bolivar a San Pier Niceto : la seconda edizione de “La Castagnata”, a cura della Pro Loco ;

: la seconda edizione de “La Castagnata”, a cura della ; sabato 19, alle 19, a Tipoldo : terza edizione di “Sapori e colori d’autunno”, degustazioni di prodotti tipici, musica e canti popolari;

: terza edizione di “Sapori e colori d’autunno”, degustazioni di prodotti tipici, musica e canti popolari; domenica 20, alle 17.30, alla Chiesa di Santa Maria Alemanna: “Tra Me e Tè”, storia e degustazione del tè, a cura di Salvatore Pellegrino. A seguire il concerto “Intorno a Piazzola – Passion Tango” con Alessandro Blanco alla chitarra e Antonino Cicero al fagotto. Necessaria la prenotazione.

