Visite guidate tra le bellezze di Messina: c’è anche Castel Gonzaga

L’Associazione Gonzaga, in sinergia con le associazioni Roccaguelfonia Cristo Re e CTG gruppo LAG Mili San Pietro, riapre le porte di tre siti storico-culturali di Messina: Castel Gonzaga, Abbazia di Mili San Pietro e il Santuario di Cristo Re. Succederà sabato 19 e domenica 20 novembre 2022.

«In questi due giorni, – scrive l’Associazione Gonzaga –, i visitatori potranno andare alla scoperta della bellezza magnetica di architettura, storia e arte. I volontari racconteranno le gesta dei grandi personaggi che hanno dato vita alla storia della città sullo Stretto, in un tour storico che dalle vicende araba-normanne vi catapulterà dritti nell’epoca dell’imperatore Carlo V d’Asburgo».

Per prenotare la visita guidata a Castel Gonzaga, all’Abbazia di Mili San Pietro e al Santuario di Cristo Re è possibile acquistare un coupon cumulativo del prezzo di 12,00 euro (spendibile nell’arco delle due giornate in cui si svolgerà l’iniziativa) o un coupon singolo, da 5,00 euro per l’accesso a un unico sito a scelta.

A questo link per gli orari e le prenotazioni.

(5)