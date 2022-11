Ancora sagre in Sicilia: gli eventi di novembre 2022 a Messina e provincia

Ottobre è finito, ma le sagre in Sicilia continuano: vediamo gli eventi da non perdere a Messina e provincia a novembre 2022. Rigorosamente a base di buon cibo, ma anche di camminate all’aria aperta, musica e intrattenimento per i più piccoli. Questo mese vi portiamo nel piccolo villaggio messinese di Tipoldo, facciamo un salto a Cumia, a Mili San Pietro e poi ci spostiamo verso la provincia per festeggiare San Martino.

Se state leggendo questo articolo di venerdì è perché siete iscritti alla Newsletter di Normanno.com, che ogni settimana, puntuale come un orologio, vi racconta le news della settimana e gli eventi da non perdere a Messina e provincia. Con l’arrivo dell’autunno, arriva anche un piccolo spazio dedicato alle sagre.

Sagre in Sicilia: gli eventi di novembre 2022 in provincia di Messina

Vediamo, di seguito, le sagre e gli eventi enogastronomici a Messina e provincia per il mese di novembre 2022.

I colori dell’autunno a Mili San Pietro – sabato 12 novembre dalle ore 20.00, l’appuntamento è a piazza S. Pietro. Nel “menù” della manifestazioni sono presenti l’immancabile panino con la salsiccia, la bruschetta con olio nuovo, le caldarroste, le crespelle messinesi e il vino nuovo;

– sabato 12 novembre dalle ore 20.00, l’appuntamento è a piazza S. Pietro. Nel “menù” della manifestazioni sono presenti l’immancabile panino con la salsiccia, la bruschetta con olio nuovo, le caldarroste, le crespelle messinesi e il vino nuovo; San Martino a Mongiuffi Melia – sabato 12 e domenica 13 novembre gita fuori porta in provincia di Messina. A Mongiuffi Melia sono previste degustazioni di prelibatezze autunnali, stand di delizie gastronomiche, caldarroste, vino novello. In più artigianato locale, musica e spettacoli (compreso un cooking pizza show).

– sabato 12 e domenica 13 novembre gita fuori porta in provincia di Messina. A Mongiuffi Melia sono previste degustazioni di prelibatezze autunnali, stand di delizie gastronomiche, caldarroste, vino novello. In più artigianato locale, musica e spettacoli (compreso un cooking pizza show). San Martino nel Borgo a San Marco d’Alunzio – da venerdì 11 a domenica 13 novembre a San Marco d’Alunzio, appuntamento con il gusto, tra stand enogastronomici e la prima edizione del concorso “Mastro vinaio alluntino”. Il tutto condito da musica, intrattenimento e animazione per i più piccoli;

– da venerdì 11 a domenica 13 novembre a San Marco d’Alunzio, appuntamento con il gusto, tra stand enogastronomici e la prima edizione del concorso “Mastro vinaio alluntino”. Il tutto condito da musica, intrattenimento e animazione per i più piccoli; San Martino Fest a Milazzo – sabato 12 novembre a piazza San Papino torna l’evento enogastronomico di beneficenza tra stand enogastronomici, stand espositivi, area giochi per bambini, cabaret e una pesca solidale. Maggiori info qui;

– sabato 12 novembre a piazza San Papino torna l’evento enogastronomico di beneficenza tra stand enogastronomici, stand espositivi, area giochi per bambini, cabaret e una pesca solidale. Maggiori info qui; Sapori e sentieri d’autunno con Valli Basiliane – continuano anche a novembre (e a dicembre) gli appuntamenti nella zona Sud di Messina a base di buon cibo, ma anche tante camminate in mezzo alla natura. In particolare: sabato 19 novembre ci sarà lo “Spettacolo di maschere e musica dal vivo”, con la regia di Valeria Alessi, a partire dalle ore 16.00 Cumia Inferiore; domenica 20 novembre “Trekking della Zucca” alle ore 8.30 a Cumia Superiore. Maggiori dettagli qui.

– continuano anche a novembre (e a dicembre) gli appuntamenti nella zona Sud di Messina a base di buon cibo, ma anche tante camminate in mezzo alla natura. In particolare: sabato 19 novembre ci sarà lo “Spettacolo di maschere e musica dal vivo”, con la regia di Valeria Alessi, a partire dalle ore 16.00 Cumia Inferiore; domenica 20 novembre “Trekking della Zucca” alle ore 8.30 a Cumia Superiore. Maggiori dettagli qui. Sapori e colori d’autunno a Tipoldo – sabato 19 novembre dalle ore 19.00 alle ore 23.00 nel piccolo villaggio della zona Sud di Messina la III edizione della manifestazione. In programma degustazioni di prodotti tipici, un percorso gastronomico tra le cantine, attimi di poesia, musica e canti popolari;

– sabato 19 novembre dalle ore 19.00 alle ore 23.00 nel piccolo villaggio della zona Sud di Messina la III edizione della manifestazione. In programma degustazioni di prodotti tipici, un percorso gastronomico tra le cantine, attimi di poesia, musica e canti popolari; Chocomoments 2022 a piazza Cairoli – da giovedì 10 a domenica 13 novembre nel centro di Messina nuovo appuntamento con la Festa del Cioccolato Artigianale. In programma laboratori per bambini, cooking show, e, naturalmente, saranno presenti i classici stand dei vari espositori, tra liquori, praline, gelati e tanti altri prodotti rigorosamente a base di cioccolato;



