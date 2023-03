Tutto Eventi: cose da fare a Messina nel weekend

Che bello questo periodo dell’anno quando le giornate iniziano ad allungarsi, l’aria si fa più calda e gli strati per coprirsi diminuiscono. Ancora più bello quando arriva il weekend e quindi tutti gli eventi di Messina in un’unica guida: “Tutto Eventi” che ogni venerdì vi dice cosa succede in città; tra concerti, vernissage, debutti teatrali, trekking, degustazioni.

Tra le cose da fare a Messina questo fine settimana vi consigliamo di seguire la presentazione di “Ufo 78” (Einaudi, 2022) del collettivo Wu Ming, che sabato 18 marzo, alle 18.00, alla Feltrinelli, torna in città (l’ultima volta era successo nel 2015 al Parco Aldo Moro) per presentare il nuovo libro che parla di: musica, politica, lotta armata, controcultura e astronavi. A moderare l’incontro lo scrittore (e avvocato) messinese Guglielmo Pispisa.

Organizzando l’agenda nel modo giusto è possibile fare tutto; sempre sabato 18 marzo, ma alle 21.00 ai Magazzini del Sale debutta “Il canto notturno delle rena. Prima osservazione su Barbablù”, scritto e diretto da Elvira Ghirlanda e Gabriella Cacia. Un esordio alla regia per le due interpreti messinesi che in una lunga intervista ci hanno raccontato questa straordinaria prima volta.

Tutto Eventi: cosa fare a Messina nel weekend

E poi ancora il concerto, al Palacultura, per oboe e orchestra al Palacultura con Francesco Di Rosa e i musicisti del Conservatorio Corelli di Messina, una conversazione, alla Mondadori, tra Francesca Rizzo e Daniela Orlando, una passeggiata alla scoperta del sentiero dei “Quadritti“ di Saponara e la mostra, al Panama Bistrot, che racconta il Giappone attraverso lo sguardo di Federico Russo. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 17 a domenica 19 marzo 2023:

Concerti

venerdì 17 marzo, alle 19.00, alla Sala Laudamo per l’ Associazione Orchestra da Camera : “Dall’opera alla danza”, con Pietro Doronzo al flauto e Francesco Monopoli al pianoforte. Apre il concerto Anita Munafò al pianoforte;

in concerto; domenica 19 marzo, alle 18.00, al Palacultura per la Filarmonica Laudamo: Francesco Di Rosa all’oboe, con l’Orchestra del Conservatorio “Arcangelo Corelli” diretta da Bruno Cinquegrani. Musiche di Wagner, Strauss, Grieg.

Libri

sabato 18 marzo, alle 18.00, alla Feltrinelli : presentazione di “Ufo 78” (Einaudi, 2022) del collettivo Wu Ming . Dialoga con gli autori Guglielmo Pispisa ;

: presentazione di “Ufo 78” (Einaudi, 2022) del collettivo . Dialoga con gli autori ; domenica 19 marzo, alle 17.30, alla Mondadori: Conversazione con Francesca Rizzo e Daniela Orlando, rispettivamente autrici di “Non farmi mancare le tue parole” (Rubbettino Editore) e “Il Settimanile” (Città del Sole Edizioni) di Daniela Orlando. Modera Francesco Idotta.

Incontri e Laboratori

venerdì 17 marzo, dalle 18.00 alle 20.00, alla Biblioteca “ Penny Wirton ” di Giostra: terzo appuntamento con “materia sconosciuta”, laboratorio di fotografia autoriale a cura di Arturo Russo ;

“ ” di Giostra: terzo appuntamento con “materia sconosciuta”, laboratorio di fotografia autoriale a cura di ; sabato 18 marzo, dalle 09.00, da OpuntiaOff : lettura animata e laboratorio creativo, a cura di Valeria Alessi e Giuseppe Lisciotto . A questo link per prenotare;

: lettura animata e laboratorio creativo, a cura di e . A questo link per prenotare; sabato 18 marzo, alle 17.00, nella Sala Lettura della Biblioteca Regionale “Giacomo Longo”: incontro sul tema viaggio con l’artista Michela Sbuelz ;

“Giacomo Longo”: incontro sul tema viaggio con l’artista ; domenica 18, alle 18.00, allo Spazio Lilla : laboratorio teatrale a cura di Vincenzo Tripodo ;

: laboratorio teatrale a cura di ; domenica 19 marzo, alle 19.00, al Circolo delle lucertole di Barcellona: “Immagini per un orecchio”, conversazioni sul metal, a cura di Marco Sindoni.

Mostre

sabato 18 marzo, dalle 16.00 alle 19.00, alla FORO G gallery : Open Studio ;

: ; sabato 18 marzo, alle 17.00, alla galleria Spazioquattro in via Ghibellina 120: vernissage di “Nel principio” con le opere di Antonino Amato . La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo;

in via Ghibellina 120: vernissage di “Nel principio” con le opere di . La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo; domenica 19 marzo, alle 10.30, al Museo del Novecento : vernissage di “Verso_Altrove. Appunti di viaggio” con le opere di Michela Sbulez . La mostra sarà visitabile fino al 30 aprile;

: vernissage di “Verso_Altrove. Appunti di viaggio” con le opere di . La mostra sarà visitabile fino al 30 aprile; fino al 19 marzo, a Palazzo Ciampoli a Taormina: “Teatros”, personale dell’artista spagnolo Pedro Cano ;

a Taormina: “Teatros”, personale dell’artista spagnolo ; fino al 24 marzo, alla Biblioteca Regionale “Giacomo Longo“: la mostra “La presenza militare a Messina dall’Unità d’Italia… ad oggi”;

“Giacomo Longo“: la mostra “La presenza militare a Messina dall’Unità d’Italia… ad oggi”; fino al 29 marzo, al Panama Bistrot : “Japan-ga” mostra fotografica di Federico Russo ;

: “Japan-ga” mostra fotografica di ; fino al 31 marzo, alla Biblioteca Regionale “Giacomo Longo“: “Superserie Madonne” con le opere di Michel Oz , a cura di Carlo Ciuffo ;

“Giacomo Longo“: “Superserie Madonne” con le opere di , a cura di ; fino al 15 aprile, alla galleria COCCO – Arte Contemporanea, in via Todaro 22: “Lunaria” con le opere di Renato Romeo, a cura di Laura Faranda.

Teatro e Danza

venerdì 17 marzo, alle 17.30, al Teatro Vittorio Emanuele : ultima replica di “Il Nodo” di Johnna Adams , traduzione di Vincenzo Manna ed Edward Fortes , con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna , regia di Serena Sinigaglia . Produzione Società per Attori e Goldenart Production ;

: ultima replica di “Il Nodo” di , traduzione di ed , con e , regia di . Produzione ; venerdì 17 e sabato 18 marzo, alle 21.00, al MuMe per la rassegna ClanDestini: “Era ottobre”, scritto e diretto da Tino Caspanello , con Tino Caspanello e Tino Calabrò . Produzione Pubblico Incanto . Per prenotare è possibile contattare il numero: 388 8110618;

per la rassegna ClanDestini: “Era ottobre”, scritto e diretto da , con Tino Caspanello e . Produzione . Per prenotare è possibile contattare il numero: 388 8110618; sabato 18 marzo, alle 21.00, ai Magazzini del Sale : “Il canto notturno delle rane. Prima osservazione su Barbablù” di e con Elvira Ghirlanda e Gabriella Cacia . Per prenotare è possibile contattare il numero: 339 5035152;

: “Il canto notturno delle rane. Prima osservazione su Barbablù” di e con e . Per prenotare è possibile contattare il numero: 339 5035152; domenica 19 marzo, alle 18.00, ai Magazzini del Sale: “Piccoli Miti di Mare”, regia di Valeria Alessi, con Valeria Alessi, Maria Chiara Millimaggi, Alessio Pettinato. Per prenotare è possibile contattare il numero: 339 5035152.

Cinema

venerdì 17 marzo, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “The Whale”, diretto da Darren Aronofsky, con Brendan Fraser. Previsti due spettacoli alle 16.30 e alle 20.30, quest’ultimo in versione originale sottotitolata;

: “The Whale”, diretto da Darren Aronofsky, con Brendan Fraser. Previsti due spettacoli alle 16.30 e alle 20.30, quest’ultimo in versione originale sottotitolata; venerdì 17 marzo, alle 18.40, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “Primadonna” di Marta Savina, con Claudia Gusmano;

: “Primadonna” di Marta Savina, con Claudia Gusmano; sabato 18 marzo, alle 14.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “Primadonna” di Marta Savina, con Claudia Gusmano

: “Primadonna” di Marta Savina, con Claudia Gusmano sabato 18 e domenica 19 marzo, alle 16.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “Taddeo l’Esploratore e la Tavola di Smeraldo” di Enrique Gato;

: “Taddeo l’Esploratore e la Tavola di Smeraldo” di Enrique Gato; sabato 18 e domenica 19 marzo, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “The Whale” diretto da Darren Aronofsky, con Brendan Fraser. Previsti due spettacoli alle 18.15 e alle 20.30.

Serate danzanti

venerdì 17 marzo, dalle 22.30, al Retronouveau : “Mind The Gap”, dj set a cura di RHODIO e Gianluca Stracuzzi ;

: “Mind The Gap”, dj set a cura di e ; sabato 18 marzo, dalle 20.30, al Retronouveau : “Total Eclipse – The Dark Side of Disco”, dj set a cura di Davide Patania e Daniele Giustra ;

: “Total Eclipse – The Dark Side of Disco”, dj set a cura di e ; sabato 18 marzo, dalle 20.30, al Mercato Muricello : degustazione e musica;

: degustazione e musica; sabato 18 marzo, alle 23.00, all’Area Ex Pirelli di Villafranca, OMD presenta: “Latinas”, dj set a cura di La Marzièn, Ale Farix, Anto CZ.

Natura e Relax

venerdì 17 marzo, alle 10.00, con partenza dalla stazione di Giardini Naxos : “Dal mare di Naxos ai castelli di Mola e Taormina”, a cura di Ninniemu Trekking ;

: “Dal mare di Naxos ai castelli di Mola e Taormina”, a cura di ; sabato 18 marzo, alle 09.30, a Galati Mamertino : escursione al Bosco di Mangalaviti e lago Biviere, a cura dell’ Associazione PFM ;

: escursione al Bosco di Mangalaviti e lago Biviere, a cura dell’ ; sabato 18 marzo, alle 10.00, a Montalbano Elicona : trekking dell’equinozio di primavera a Malabotta e Argimusco, a cura dell’ Associazione PFM ;

: trekking dell’equinozio di primavera a Malabotta e Argimusco, a cura dell’ ; domenica 19 marzo, alle 09.15, ad Alcara Li Fusi : escursione alla Grotta del Lauro, a cura dell’Associazione PFM;

: escursione alla Grotta del Lauro, a cura dell’Associazione PFM; domenica 19 marzo, alle 09.30, con partenza da Piazza Matrice di Saponara : Il Sentiero dei “Quadritti”, escursione a cura dell’ Associazione PFM ;

: Il Sentiero dei “Quadritti”, escursione a cura dell’ ; domenica 19 marzo, dalle 10.00, a Montalbano Elicona: “Il bosco di Malabotta e le rocce misteriose dell’Argimusco”, a cura di Sharing Sicily.

Giornate speciali

sabato 18 marzo, alle 18.00, al Salone della CGIL in via Peculio Frumentario 1: presentazione del documentario “Il cielo di Sabra e Chatila” di Eliana Riva . Realizzato da Pagine Esteri, Spring Edizioni e Associazione Pixel APS. Dialogano con l’autrice Carmelo Chitè , Sante Anastasi , Filippo Cucinotta , Anita Magno ;

in via Peculio Frumentario 1: presentazione del documentario “Il cielo di Sabra e Chatila” di . Realizzato da Pagine Esteri, Spring Edizioni e Associazione Pixel APS. Dialogano con l’autrice , , , ; sabato 18 e domenica 19 marzo, al Teatro Vittorio Emanuele: ME-Doc Rassegna AIS Sicilia sui vini DOC Messinesi: Malvasia delle Lipari, Mamertino, Faro.

I prossimi eventi a Messina

domenica 26 marzo, da OpuntiaOff : “Intrecci”, laboratorio di tessitura a telaio, a cura di Paola Costanzo ;

: “Intrecci”, laboratorio di tessitura a telaio, a cura di ; sabato 1 e domenica 2 aprile, allo Spazio Lilla in via Enrico Martinez 11: “Il Dio delle Blatte” scritto e diretto da Davide Miccione e Gerri Cucinotta, con Gerri Cucinotta.

