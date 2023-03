Faro, Malvasia, Mamertino: al Teatro Vittorio Emanuele l’evento sulle DOC messinesi. Il programma 

Degustazioni guidate, un concorso enologico, un affaccio sulla storia delle DOC messinesi: la Malvasia delle Lipari, il Faro e il Mamertino; questo e tanto altro in programma al Teatro Vittorio Emanuele per l’evento “ME-DOC” organizzato dall’AIS Sicilia (Associazione Italiana Somelier). Vediamo alcune anticipazioni e il calendario completo.

L’appuntamento è fissato per il prossimo weekend, tra sabato 18 e domenica 19 marzo. L’evento prenderà il via alle ore 16.00 con un meeting d’apertura dedicato alla storia e alle tradizioni dell’enografia delle tre denominazioni messinesi di Faro, Mamertino e Malvasia delle Lipari. Dopodiché prenderanno il via le degustazioni (o “masterclass”) e il concorso.

A presentare l’iniziativa è stato il presidente di AIS Sicilia Francesco Baldacchino: «Noi come AIS – ha spiegato – ci stiamo impegnando molto con questa manifestazione per mettere sotto la lente d’ingrandimento le denominazioni che abbiamo in Sicilia, le nostre peculiarità. Ci sono territori con una fama consolidata da sempre, altri che forse anche noi somelier abbiamo un po’ trascurato. Chi è esperto di vino va alla ricerca di eventi del genere. La nostra mission dovrebbe essere quella di comunicare e far conoscere tutte le denominazioni».

A seguire l’intervento del responsabile Eventi AIS Sicilia, Gioele Micali: «Oggi – ha dichiarato – presentiamo un’iniziativa a cui AIS Sicilia crede molto. L’idea è quella di promuovere e valorizzare in maniera ufficiale e importante le tre denominazioni di origine messinese. La due giorni che si svolgerà a Messina sarà interamente dedicata alla conoscenza del territorio. Messina merita di essere rappresentata sotto il profilo delle sue specificità enogastronomiche».

In mattinata è intervenuto anche il sindaco di Messina, Federico Basile: «L’evento “ME-DOC” – ha detto – può essere l’inizio di un percorso che vedrà i vini protagonisti del territorio. Lo spirito con cui questi due giorni devono essere vissuti è quello di valorizzare il territorio anche attraverso il vino, la viticoltura. L’obiettivo è quello di fare conoscere ciò che di buono c’è. Questa è una storia che dobbiamo raccontare. Spero si trasformi in un appuntamento periodico che può essere aperto anche a tanto altro».

A moderare l’incontro è stata la responsabile comunicazione e stampa dell’AIS Sicilia, Giusy Mauro.

ME-DOC: il programma dell’evento dedicato ai vini al Teatro Vittorio Emanuele di Messina

Pubblichiamo, di seguito, il programma integrale di ME-DOC, in calendario al Teatro Vittorio Emanuele di Messina sabato 18 e domenica 19 marzo.

SABATO 18 MARZO – Teatro Vittorio Emanuele di Messina

Teatro Vittorio Emanuele – Messina – Ore 16.00 – Sala Sinopoli (A) Meeting d’apertura “Le Doc Messinesi: dalle origini verso nuovi orizzonti” storia, mito , tradizioni, enografia e sviluppo delle 3 Denominazioni messinesi di Faro, Mamertino e Malvasia delle Lipari, sotto la conduzione del giornalista e responsabile regionale del gruppo dei Degustatori di Ais Sicilia Luigi Salvo con la presenza dei rappresentanti dei consorzi di tutela e del mondo del vino, docenti dell’Università degli Studi di Messina, pubbliche autorità locali e rappresentanti regionali e nazionali di Ais Sicilia e Ais Italia. [INGRESSO LIBERO]

Ore 17.30 – SALA SINOPOLI (B) " Il Faro dello Jonio " Degustazione Guidata a cura di Gioele Micali Delegato Ais Taormina e Responsabile Eventi Ais Sicilia Francesco Baldacchino Presidente Ais Sicilia

” a cura di Gioele Micali Delegato Ais Taormina e Responsabile Eventi Ais Sicilia Francesco Baldacchino Presidente Ais Sicilia Ore 19.00 – SALA SINOPOLI (A) “Il Faro del Tirreno” Degustazione Guidata a cura di Mariagrazia Barbagallo Vicepresidente Ais Sicilia e Responsabile Didattica Ais Sicilia Francesca Scoglio Consigliere Regionale e Degustatore Ais Sicilia

DOMENICA 19 MARZO – Teatro Vittorio Emanuele – Messina

Ore 10.30 Apertura al pubblico dei Banchi d’assaggio delle aziende produttrici di Faro, Mamertino e Malvasia delle Lipari

delle aziende produttrici di Ore 12.00 SALA SINOPOLI (B) “I l Mamertino Bianco ” Degustazione Guidata a cura di Camillo Privitera Consigliere Nazionale e Responsabile Area Eventi e Sociale Ais Italia Sandro Camilli Presidente Ais Italia

” a cura di Camillo Privitera Consigliere Nazionale e Responsabile Area Eventi e Sociale Ais Italia Sandro Camilli Presidente Ais Italia Ore 14.30 SALA SINOPOLI (A) “I l Mamertino Rosso ” Degustazione Guidata a cura di Luigi Salvo Direttore Concorso Enologico ME-doc e Responsabile Gruppo Degustatori Ais Sicilia Antonio Fusco Presidente Ais Calabria

” a cura di Luigi Salvo Direttore Concorso Enologico ME-doc e Responsabile Gruppo Degustatori Ais Sicilia Antonio Fusco Presidente Ais Calabria Ore 16.30 SALA SINOPOLI (B) “ La Malvasia delle Lipari Dolce Naturale ” Degustazione Guidata a cura di Grazia Di Paola Degustatore e Relatore Ais Sicilia Francesco Italiano Delegato Ais Messina

” a cura di Grazia Di Paola Degustatore e Relatore Ais Sicilia Francesco Italiano Delegato Ais Messina Ore 19.00 – SALA SINOPOLI (A) Proclamazione dei vini premiati del Primo Concorso Enologico “Me – doc.” e consegna degli attestati ai Produttori

“Me – doc.” e consegna degli attestati ai Produttori Ore 20.00 SALA SINOPOLI (B) “ La Malvasia delle Lipari Passito ” Degustazione Guidata a cura di Piero Giurdanella Primo Miglior Sommelier di Sicilia 2020 Natale Micali Vice Delegato Ais di Taormina e Degustatore

” Degustazione Guidata a cura di Piero Giurdanella Primo Miglior Sommelier di Sicilia 2020 Natale Micali Vice Delegato Ais di Taormina e Degustatore Ore 21.30 Chiusura Manifestazione e Saluti di ringraziamento.

La partecipazione al Meeting di apertura è gratuita ed aperta al pubblico. Le partecipazioni ai Banchi d’assaggio e alle Degustazioni Guidate prevedono un contributo di partecipazione per le spese di organizzazione che l’Associazione Italiana Sommelier sosterrà durante la Manifestazione.

Il programma completo in PDF è disponibile a questo link.

