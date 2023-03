Messina, al Museo del Novecento la mostra di Michela Sbuelz

Partita dal Friuli, Michela Sbuelz arriva a Messina per due appuntamenti: il primo alla Biblioteca Regionale “Giacomo Longo” e il secondo al Museo del Novecento di Messina (in foto) per presentare la mostra “Verso_Altrove. Appunti di un Viaggio”. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Club Unesco di Messina e di Udine, e la Biblioteca Regionale di Messina.

«Michela Sbuelz, docente e affermata artista friulana, – si legge nella nota –, viaggiando per l’Italia in lungo e in largo, dal Friuli alla Sicilia, seguendo un percorso di ricerca di “pezzi di legno”, frammenti di barche, relitti abbandonati, ha riverberato nella sua arte l’itinerario tracciato come profonda esperienza interiore. Il viaggio diviene così metafora della vita, un percorso dell’anima tra contingente e metafisico».

Il primo appuntamento con Michela Sbuelz è per sabato 18 marzo, alle 17.00, nella Sala Lettura della Biblioteca Regionale per un incontro dedicato al viaggio. Intervengono la direttrice della Biblioteca Tommasa Siragusa, la presidente del Club per l’Unesco di Messina Santa Schepis, la presidente del Club per l’Unesco di Udine Renata Capria D’Aronco, il Direttore del Museo del Novecento Angelo Caristi e la presidente dell’Accademia Euromediterranea delle Arti Maria Teresa Prestigiacomo.

Il secondo appuntamento è in programma domenica 19 marzo, alle 10.30, al Museo del Novecento di Messina, con l’inaugurazione della mostra di scultura dell’artista friulana. L’esposizione sarà visitabile fino al 30 aprile 2023 nei seguenti giorni e orari:

il martedì, il giovedì e il sabato, dalle 10.00 alle 13.00;

il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 16.00 alle 19.00.

Il Museo del Novecento di Messina si trova presso la Contrada Scoppo (viale Boccetta alto).

