Tutto Eventi: cose da fare a Messina nel primo weekend di settembre

Arriva settembre ed è inevitabile pensare a quella canzone dei Rein che fa: Dimenticami, Ma lasciati dentro qualcosa […], Da attendere la pioggia serena, Della prossima estate, ma è anche venerdì quindi spazio a “Tutto Eventi“: la rubrica che seleziona le cose da fare a Messina nel weekend, il primo di settembre.

Il primo fine settimana settembrino si apre con tantissime alternative culturali, ma dovendo sceglierne una diciamo certamente la presentazione di “Dull Boy” dei The Whistling Heads. La giovanissima band di Messina, sabato 2 settembre, presenta al pubblico del Retronouveau il primo lavoro discografico in uscita per Disaster By Choice.

«La musica vuole trasmettere un disagio, per migliorare le cose. Non c’è un dialogo, – ci avevano raccontato per Generazione N – è tutto molto prevedibile, siamo annoiati dalla ripetizione delle cose, dalle aspettative che poi non si rispettano. Siamo come bloccati nel digitale, che ci unisce solo per finta. L’assenza dell’esperienza crea noia, i ragazzi non sono interessati a scoprire. Ma anche quelli che sono interessati, magari non sono le persone giuste».

Tutto Eventi: cosa fare a Messina nel primo weekend di settembre

E poi l’apertura serale del Museo Regionale di Messina; le letture a bordo della feluca con Valeria Alessi; il concerto di Andrea Bocelli al Teatro di Taormina. Di seguito gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 1 a domenica 3 settembre 2023:

Concerti

venerdì 1 e sabato 2 settembre, alle 21.00, al Teatro di Taormina : Andrea Bocelli in concerto . A questo link per i biglietti;

: . A questo link per i biglietti; venerdì 1 settembre, alle 21.00, al Giardino Corallo : Musica d’autore;

: Musica d’autore; venerdì 1 settembre, alle 21.30, a Villa Dante : “Patriots”, Tribute Band Franco Battiato . Ingresso gratuito;

: “Patriots”, . Ingresso gratuito; venerdì 1 settembre, alle 21.00, a Naso (piazza Roma): i Nomadi in concerto . Ingresso gratuito;

(piazza Roma): . Ingresso gratuito; sabato 2 settembre, alle 22.30, al Retronouveau : release party di “Dull Boy”, primo disco dei The Whistling Heads ;

: di “Dull Boy”, primo disco dei ; domenica 3 settembre, alle 21.30, al Teatro di Taormina: Gigi D’Alessio in concerto. A questo link per i biglietti.

Libri

venerdì 1 e domenica 3 settembre, alle 17.00, a bordo della feluca : “La rotta di Ulisse lungo lo Stretto. Solcando il mare alla scoperta di Scilla e Cariddi“, lettura e racconto di Valeria Alessi . A cura dell’ Associazione Intervolumina , in collaborazione con Pescaturismo “ I Mancuso “. Necessaria la prenotazione al numero: 349 5309904;

: “La rotta di Ulisse lungo lo Stretto. Solcando il mare alla scoperta di Scilla e Cariddi“, . A cura dell’ , in collaborazione con “ “. Necessaria la prenotazione al numero: 349 5309904; venerdì 1 settembre, alle 20.00, a Villa Cianciafara : presentazione del libro “Le donne dell’acqua santa” (Rizzoli, 2022) di Francesca Maccani . Dialoga con l’autrice Mario Falcone , a cura dell’ Associazione ARB ;

: “Le donne dell’acqua santa” (Rizzoli, 2022) di . Dialoga con l’autrice , a cura dell’ ; sabato 2 settembre, alle 19.00, alla Mondadori: presentazione del libro “Un uomo di parola. I mondi fantastici di Tolkien” (Ancora Editrice, 2023) di Saverio Simonelli. Dialoga cn l’autore Nancy Antonazzo.

Incontri e Laboratori

venerdì 1 settembre, alle 18.00, da Don Minico : “Parole e note nel bosco”, letture e musiche per bambini dai 3 ai 6 anni. A cura di Nati per Leggere . Non è necessaria la prenotazione;

: “Parole e note nel bosco”, dai 3 ai 6 anni. A cura di . Non è necessaria la prenotazione; venerdì 1 settembre, alle 19.00, al Lido di Naxos : inaugurazione della XIII edizione di NaxosLegge, Festival delle narrazioni , della lettura e del libro . Conduce Rosaria Brancato ;

: inaugurazione della XIII edizione di NaxosLegge, , e . Conduce ; domenica 3 settembre, alle 19.00, alla Feltrinelli: “Il nostro Tesssorooo! Incontro commemorativo dei 50 anni dalla scomparsa del prof. Tolkien“, a cura dell’associazione Eriador in collaborazione con Terremoti di Carta. Intervengono Anna Mallamo, Marco Boncoddo, Enzo Cicero;

Mostre

prosegue fino al 22 settembre, alla Galleria Fabbrica 11 di Salina : “Un’I-Dea di Donna” con le opere di Daniela Balsamo , Ilaria Del Monte , Ersilia Leonini , Jara Marzulli , Linda Sofia Randazzo . A cura di Mariateresa Zagone ;

di : “Un’I-Dea di Donna” con le opere di , , , , . A cura di ; prosegue fino al 30 settembre, al Parco Archeologico Naxos Taormina : “Pieghe del Tempo”, mostra di Claudio Palmieri , a cura di Ilaria Schiaffini ;

: “Pieghe del Tempo”, mostra di , a cura di ; prosegue fino 14 ottobre, al Museo Regionale di Messina: “Seguendo Caravaggio“. Il MuMe è visitabile da lunedì al sabato dalle 09.00 alle 19.00, con ultimo ingresso alle 18.00. Domenica e festivi dalle 09.00 alle 13.30 (ultimo ingresso alle 12.30).

Teatro e Danza

venerdì 1 settembre, alle 21.00, al Multisala Iris : “Coppia aperta, quasi spalancata“, commedia di Franca Rame e Dario Fo, con Sabrina Sciabà , Enrico Saglimbeni , Nino Santamaria . Compagnia Sceluq Ensemble Teatrale . Per prenotare è possibile contattare il numero: 347 619 33 11;

: “Coppia aperta, quasi spalancata“, commedia di Franca Rame e Dario Fo, con , , . Compagnia . Per prenotare è possibile contattare il numero: 347 619 33 11; sabato 2 settembre, alle 21.00, al Giardino Corallo : spettacolo di Toti e Totino , musiche dal vivo eseguite da Alex Magri ;

: spettacolo di , musiche dal vivo eseguite da ; domenica 3 settembre, alle 18.00, al lido Horcynus Orca : “I tre porcellini” di e con Stefania Pecora e Mariapia Rizzo . Teatro per bambini;

: “I tre porcellini” di e con e . Teatro per bambini; fino al 3 settembre, a Il Castello di Vulcano: “Un Vulcano di Stand-up Comedy”, festival di stand-up comedy. A questo link gli artisti.

Serate danzanti

venerdì 1 settembre, alle 22.30, al Retronouveau : Mind The Gap – Summer Closing Party, dj set a cura di Sandro Inturri , Re-Birth , Giovanni Santoro , Mirko Cugliandolo , EnzoC , Gianluca Stracuzzi ;

: Mind The Gap – Summer Closing Party, a cura di , , , , , ; sabato 2 settembre, alle 23.00, al Coco Bongo di Villafranca: OMD presenta “Foot&Ball”.

Natura e Relax

sabato 2 e domenica 3 settembre: Borghi dei Tesori Fest 2023 . A questo link tutti i luoghi da visitare in provincia di Messina;

. A questo link tutti i luoghi da visitare in provincia di Messina; sabato 2 settembre, alle 18.00, all’ Argimusco : “Argimusco sotto le stelle”, escursione serale a cura dell’ Associazione PFM . A questo link per partecipare;

: “Argimusco sotto le stelle”, a cura dell’ . A questo link per partecipare; domenica 3 settembre, alle 09.30, con ritrovo a Portella Femmina Morta: “Nebrodi Trekking con pic nic a lago Maulazzo”, escursione a cura di Sicilia Trek. A questo link per partecipare.

Giornate speciali

Prossimi eventi a Messina

lunedì 4 settembre, alle 19.00, alla Temporary Art Gallery in via Legnano 32: vernissage di “Error 404 – Not Found” di Marco Pavone . La mostra sarà visitabile fino all’11 settembre;

in via Legnano 32: vernissage di “Error 404 – Not Found” di . La mostra sarà visitabile fino all’11 settembre; sabato 9 settembre, alle 19.30, al Palacultura: proiezione del docufilm “La Messina Bendata“, ideato da Lillo Scipilliti, diretto da Salvo Grasso.

(3)