Nella “Terra di mezzo”: Messina celebra Tolkien con due eventi in libreria. Tutte le info

Messina si immerge nella Terra di Mezzo in occasione del 50esimo anniversario della morte di J.R.R. Tolkien, celebre autore della saga de “Il Signore degli anelli”, con due eventi a tema alla libreria Mondadori (Ciofalo) e alla Feltrinelli il 2 e 3 settembre 2023.

Cinquant’anni fa, il 2 settembre 1973, moriva John Ronald Reuel Tolkien, noto ai più semplicemente come J.R.R. Tolkien, scrittore di libri fantasy che ha fatto la storia del genere, con “Il Signore degli anelli”, “Lo Hobbit” e “Il Silmarillon”, da cui sono stati tratti adattamenti di successo, cinematografici, a cartoni e televisivi (da ultimo, la serie HBO “Gli anelli del potere”). L’associazione culturale Eriador e Terremoti di Carta hanno deciso di celebrare quest’anniversario a Messina con due incontri presso la libreria Mondadori (Ciofalo), al numero 35 di via Consolato del Mare, e presso il Feltrinelli Point di via Ghibellina 32.

Di seguito, i due appuntamenti dedicati a Tolkien questo fine settimana a Messina:

sabato 2 settembre – alle ore 19.00 alla libreria Mondadori per la presentazione del libro “ Un uomo di parola. I mondi fantastici di Tolkien ” del prof. Saverio Simonelli, che dialogherà con Nancy Antonazzo, presidente di Terremoti di Carta.

– alle ore 19.00 alla libreria Mondadori per la presentazione del libro “ ” del prof. Saverio Simonelli, che dialogherà con Nancy Antonazzo, presidente di Terremoti di Carta. domenica 3 settembre – a partire dalle 19.00 alla libreria Feltrinelli andrà in scena l’incontro commemorativo “Il nostro Tesssorooo!”, al quale parteciperanno il prof. Enzo Cicero, docente dell’Università di Messina, la dott.ssa Anna Mallamo, giornalista della Gazzetta del Sud e il prof. Marco Boncoddo, docente dell’IIS Jaci di Messina.

L’ingresso è libero per entrambi gli incontri.

