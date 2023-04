Tutto Eventi: cosa fare a Messina per il ponte dell’1 maggio

Altro ponte, altro speciale “Tutto Eventi” dedicato alle cose da fare a Messina durante il weekend lungo dell’1 maggio. Tra concertini, laboratori creativi e spettacoli teatrali, vi segnaliamo una mostra en plain air che potrete visitare semplicemente passeggiando: sulla Bibliocabina di via Corso Cavour, infatti, sono stati applicati gli adesivi della prima edizione dello Stickers Fest Messina, che ha l’intento di trasmettere la cultura dell’urban-art, contribuendo a riqualificare alcune parti della città. E poi, per chi non rinunciare a celebrare i lavoratori, c’è la festa al Sunset di Mortelle in programma lunedì 1 maggio, dalle 11.00, con il live degli Approssimativi, dj set, barbecue, area bambini. Tutto vista spiaggia.

Tutto Eventi: il ponte dell’ 1 maggio a Messina

E poi il debutto di “In alto mare” diretto da Roberto Zorn Bonaventura al Teatro dei Tre Mestieri; due giorni dedicati al jazz all’AvantGuarde Music School di Rosalba Lazzarotto e il Cartoon Party di Cristina D’Avena special guest dell’OMD all’Area ex Pirelli di Villafranca. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina per il ponte dell’1 maggio:

Concerti

venerdì 28 aprile, alle 19.00, alla Sala Laudamo per l’ Associazione Orchestra da Camera Messina: Miky Piperno alla chitarra. Open act Gabriele Giuliano al sax e Anita Munafò al pianoforte;

per l’ Messina: alla chitarra. Open act al sax e al pianoforte; venerdì 28 aprile, alle 22.00, al Perditempo di Barcellona: Dario Naccari in concerto;

di Barcellona: in concerto; sabato 29 aprile, alle 18.00, al Palacultura per l’ Accademia Filarmonica : “Il pianoforte romantico” con Gaetano Indaco . Musiche di Schumann, Chopin e Liszt;

per l’ : “Il pianoforte romantico” con . Musiche di Schumann, Chopin e Liszt; sabato 29 aprile, alle 22.00, allo Sharaba di Barcellona: Walking Trees live;

di Barcellona: live; sabato 29 aprile, alle 22.30, al Retronouveau : Leatherette live + Open Act Clever Square . A seguire dj set a cura di Davide Patania ;

: live + Open Act . A seguire dj set a cura di ; domenica 30 aprile, alle 18.00, al Piro Piro Bar di Oliveri: “Crazy Jam”, improvvisazione musicale a cura dei Maloto.

Libri

venerdì 28 aprile, alle 18.00, alla Mondadori : presentazione di “Hai il mare dentro” (Sperling & Kupfer, 2023) di Adessoscrivo . Dialoga con l’autore Viviana Montalto , interviene Giusj Vaccarino . Appuntamento promosso in collaborazione con il CIRS Messina ;

: presentazione di “Hai il mare dentro” (Sperling & Kupfer, 2023) di . Dialoga con l’autore , interviene . Appuntamento promosso in collaborazione con il ; domenica 30 aprile, alle 18.00, alla Feltrinelli: presentazione di “D(i)ario di bordo” (Aletti, 2023) di Dario Trovato. Dialoga con l’autore Milena Romeo, intervengono Melina Patanè e Antonello Bruno. Letture a cura di Caterina Oteri, al pianoforte Rosario Mangano.

Incontri e Laboratori

venerdì 28 aprile, alle 17.00, all’associazioni Amici dello Jaci , in via Università 2: incontro dedicato ai fondali dello Stretto con Francesco Costa ;

, in via Università 2: incontro dedicato ai fondali dello Stretto con ; venerdì 28 aprile, alle 18.00, alla Feltrinelli : incontro su “Il ruolo sociale dei consultori”, interventi tra gli altri a cura di Lia Stancanelli e Luisa Barbaro ;

: incontro su “Il ruolo sociale dei consultori”, interventi tra gli altri a cura di e ; venerdì 28 aprile, alle 18.30, da Opuntia : “Il mio libro illustrato”, laboratorio creativo a cura di Giuseppe Lisciotto ;

: “Il mio libro illustrato”, laboratorio creativo a cura di ; sabato 29 aprile, alle 11.00, al Giardino di Luce a piazza Casa Pia 1: “Disegnare con un filo”, laboratorio di cucito, ricamo e disegno per bambini dai 5 anni, a cura di Martina Camano . Per partecipare contattare il 3897970752;

a piazza Casa Pia 1: “Disegnare con un filo”, laboratorio di cucito, ricamo e disegno per bambini dai 5 anni, a cura di . Per partecipare contattare il 3897970752; sabato 29 e domenica 30 aprile, all’AvantGarde Music School, in via Monsignor Grano 3: workshop d’improvvisazione e musica d’insieme, a cura di Rosalba Lazzarotto, Luciano Troja, Giancarlo Mazzù. A questo link per il programma completo.

Mostre

venerdì 28 aprile, alle 18.00, al Teatro Vittorio Emanuele per la rassegna “L’Opera al Centro”: vernissage di “Tutto è Uno” personale di pittura di Dania Mondello , a cura di Giuseppe La Motta . L’esposizione sarà visitabile fino al 9 maggio 2023;

per la rassegna “L’Opera al Centro”: vernissage di “Tutto è Uno” personale di pittura di , a cura di . L’esposizione sarà visitabile fino al 9 maggio 2023; prosegue fino al 28 aprile, dalle 17.00 alle 20.00, alla galleria Spazioquattro : “Niente di personale”, mostra fotografica di Nunzio Di Dio ;

: “Niente di personale”, mostra fotografica di ; prosegue fino al 29 aprile, alla FORO G gallery : “Generazione A” di Ilaria Rosselli Del Turco e Chiara Smedile , a cura di Mariateresa Zagone e Roberta Guarnera ;

: “Generazione A” di e , a cura di e ; prosegue fino al 30 aprile, al Teatro dei 3 Mestieri : “Cromatismi sonori” mostra di pittura di Federica Fornaro , a cura di Dania Mondello ;

: “Cromatismi sonori” mostra di pittura di , a cura di ; prosegue fino al 30 aprile, alla galleria Spazio Macos : “Stays 1/23. Artisti in permanenza”, collettiva a cura di Mamy Costa ;

: “Stays 1/23. Artisti in permanenza”, collettiva a cura di ; prosegue fino al 3 maggio, alla Viscuso Art Gallery, in via Ugo Bassi 88: “Urban Life” personale di Sebastiano Miduri. La mostra sarà visitabile dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00.

Teatro e Danza

venerdì 28 e sabato 29, alle 21.00, e domenica 30 aprile, alle 17.00, al Teatro Vittorio Emanuele : “Zorro. Un eremita sul marciapiede” di Margaret Mazzantini , con Sergio Castellitto, regia Sergio Castellitto . Produzione Prima International Company 2022 ;

: “Zorro. Un eremita sul marciapiede” di , con Sergio Castellitto, regia . Produzione ; venerdì 28 e sabato 29, alle 21.00, e domenica 30 aprile, alle 18.30, al Teatro dei 3 Mestieri : in prima nazionale “In alto mare” di Sławomir Mrożek , con Giulia De Luca , Francesco Natoli , Gianfranco Quero e Michelangelo Maria Zanghì . Regia di Roberto Zorn Bonaventura . Produzione Nutrimenti Terrestri e Castello di Sancio . A questo link per prenotare;

: in prima nazionale “In alto mare” di , con , , e . Regia di . Produzione e . A questo link per prenotare; sabato 29, alle 21.00, e domenica 30 aprile, alle 18.30, ai Magazzini del Sale: “4/100. Tra le macerie di M.G. professione scrittore” con Gabriella Cacia, Elvira Ghirlanda, Mariapia Rizzo, regia di Dario Blandina e Leonardo Mercadante. Compagnia Perle di Vetro. A questo link per prenotare.

Cinema

venerdì 28 aprile, alle 20.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione: “Strade Perdute” di David Lynch ;

per il Cineforum Don Orione: “Strade Perdute” di ; domenica 30 aprile, alle 16.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione: “ZOG / IL TOPO BRIGANTE” di Max Lang , Daniel Snaddon , Jeroen Jaspaert .

per il Cineforum Don Orione: “ZOG / IL TOPO BRIGANTE” di , , . Spazio Lilla in via Martinez 11: “Dino Lopardo. Ingresso gratuito. domenica 30 aprile, alle 18.00, alloin via Martinez 11: “ Cine Focus ” proiezione dei cortometraggi di. Ingresso gratuito.

Serate danzanti

venerdì 28 aprile, alle 22.30, al Retronouveau : Mind The Gap, special guest dj Graziano Raffa (SUDBEAT – Southside);

: Mind The Gap, special guest dj (SUDBEAT – Southside); sabato 29 aprile, alle 18.00, al Piro Piro Bar di Oliveri: dj set a cura di Teo ;

di Oliveri: dj set a cura di ; sabato 29 aprile, alle 23.00, all’Area ex Pirelli di Villafranca: OMD Special guest Cristina D’Avena. A questo link per i biglietti.

Natura e Relax

sabato 29 aprile, alle 09.15, a Piazza Gebbia a San Marco D’Alunzio : Le Rocche dal versante di S.Marco D’Alunzio e apicoltura, a cura dell’ Associazione PFM ;

: Le Rocche dal versante di S.Marco D’Alunzio e apicoltura, a cura dell’ ; domenica 30 aprile, alle 09.15, con ritrovo al Parco Urbano di Acquedolci : scampagnata e trekking alla Sughereta di Caronia, a cura dell’ Associazione PFM ;

: scampagnata e trekking alla Sughereta di Caronia, a cura dell’ ; domenica 30 aprile, alle 08.00, a Fiumedinisi : “Monte Scuderi, la montagna misteriosa”, escursione a cura di Camminare i Peloritani . A questo link per partecipare;

: “Monte Scuderi, la montagna misteriosa”, escursione a cura di . A questo link per partecipare; sabato 30 aprile, alle 09.00, con ritrovo a Portella Ferraro : “Anello Musolino”, escursione a cura della Cooperativa di Comunità Valli Basiliane ;

: “Anello Musolino”, escursione a cura della ; domenica 30 aprile, alle 09.30, con ritrovo a Contrada San Croce a Castroreale, family trekking con pranzo sui Peloritani, a cura dell’Associazione PFM.

Giornate speciali ponte 1° maggio

dal 28 aprile all’1 maggio, a Oliveri : la prima tappa dello Street Food Sicily on Tour . A questo link gli orari;

: la prima tappa dello . A questo link gli orari; lunedì 1 maggio, dalle 11.00, al Sunset di Mortelle : barbecue, live music e dj set;

: barbecue, live music e dj set; lunedì 1 maggio, dalle 11.00, a Falcone : “1 Maggio Sciabaca 2023” con 99 Posse , Galup , Enna Massive ;

: “1 Maggio Sciabaca 2023” con , , ; lunedì 1 maggio, dalle 16.00, al Piro Piro Bar di Oliveri: “Resolution” dj set a cura di Kollasso e Christian Chiarenza.

Prossimi eventi a Messina

domenica 7 maggio, alle 10.00, dalla Fontana di Nettuno : “Itinerario dell’acqua e delle fontane”, passeggiata a cura di Intervolumina . A questo link per partecipare;

: “Itinerario dell’acqua e delle fontane”, passeggiata a cura di . A questo link per partecipare; sabato 20 maggio, alle 22.30, al Retronouveau: Meg in concerto.

