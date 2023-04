Messina, Sergio Castellitto al Teatro Vittorio Emanuele con “Zorro – Un eremita sul marciapiede”

Regista e attore, Sergio Castellitto approda a Messina, al Teatro Vittorio Emanuele per riportare sul palco “Zorro – Un eremita sul marciapiede”. Di cosa parla? Di un vagabondo, un antieroe che riflette sul significato di una vita che lo ha portato, con le sue scelte, a vivere sulla strada. Tratto da un romanzo di Margaret Mazzantini, lo spettacolo andrà in scena il prossimo weekend. Vediamo le date, gli orari e la trama.

L’appuntamento con Sergio Castellitto al Teatro Vittorio Emanuele di Messina è fissato per venerdì 28 e sabato 29 alle ore 21.00 e domenica 30 aprile 2023 alle ore 17.30. Ad interpretare Zorro sarà lo stesso Sergio Castellitto.

L’origine di Zorro e della conseguente messa in scena, lo racconta nelle note di spettacolo la scrittrice Margaret Mazzantini: «Zorro – si legge nelle note – mi ha aiutato a stanare un timore che da qualche parte appartiene a tutti, perché dentro ognuno di noi, inconfessata, incappucciata, c’è questa estrema possibilità: perdere improvvisamente i fili, le zavorre che ci tengono ancorati al mondo regolare. Chi di noi in una notte di strozzatura d’anima, bavero alzato sotto un portico, non ha sentito verso quel corpo, quel sacco di fagotti con un uomo dentro, una possibilità di se stesso? I barboni sono randagi scappati dalle nostre case, odorano dei nostri armadi, puzzano di ciò che non hanno, ma anche di tutto ciò che ci manca».

«Perché forse ci manca quell’andare silenzioso totalmente libero – continua Mazzantini – quel deambulare perplesso, magari losco, eppure così naturale, così necessario, quel fottersene del tempo meteorologico e di quello irreversibile dell’orologio. Chi di noi non ha sentito il desiderio di accasciarsi per strada, come marionetta, gambe larghe sull’asfalto, testa reclinata sul guanciale di un muro? E lasciare al fiume il suo grande, impegnativo corso. Venirne fuori, venirne in pace».

Riepiloghiamo, per comodità, le date e gli orari dello spettacolo “Zorro – Un eremita sul marciapiede” di Sergio Castellitto, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina:

Venerdì 28 aprile 2023, ore 21

Sabato 29 aprile 2023, ore 21

Domenica 30 aprile 2023, ore 17:30

