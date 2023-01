Stickers Fest Messina: come partecipare alla call dedicata agli adesivi creativi

A Messina sta per arrivare la prima edizione dello “Stickers Fest”: un festival dedicato agli adesivi artistici. Se notate bene, in città, ce ne sono diversi: sui pali della luce, sui muri, sulle panchine. Anche questa, infatti, può essere una forma espressiva, al pari della street art, degli stencil, dei gessetti realizzati sui marciapiedi. Già a Roma, per esempio, si organizza un festival dedicato proprio agli stickers.

«Lo Stickers Fest Messina – leggiamo su una storia di Instagram – vuole trasmettere la cultura dell’urban-art con lo scopo principale di realizzare un esempio di inclusione artistica contemporanea ponendosi tra gli obiettivi di contribuire a riqualificare alcune parti della città».

Per far parte della prima edizione dello Stickers Fest della città basterà iscriversi alla call, mandando un messaggio privato al profilo ics_urban, che vi fornirà tutte le informazioni sul festival e dove mandare il vostro adesivo. La call si chiuderà il 20 aprile 2023.

