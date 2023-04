Messina, al Retronouveau il concerto di Meg

Andando a memoria, è la prima volta che Meg (ex cantante dei 99 Posse) arriva a Messina per un concerto: succederà a maggio sul palco del Retronouveau; si presenta il suo ultimo disco “Vesuvia” nato a 5 anni di distanza da “Concerto imPerfetto”, album registrato dal vivo nel 2017.

“Vesuvia”, pubblicato il 30 settembre 2022 per Asian Fake/Sony Music, custodisce 12 inediti dell’autrice napoletana. «Le canzoni di Vesuvia – ha detto Meg – sono come pianeti dello stesso sistema solare: ognuna ha una sua personalità, un mondo autonomo, ma collegato in modo inscindibile agli altri. Spesso siamo troppo impegnati per ricordarci che siamo stati chiamati qui per la sacra danza della vita. Vesuvia mi ricorda di danzare e di cercare di rendere la mia danza contagiosa».

Il concerto di Meg è sabato 20 maggio, alle 22.30, al Retronouveau. Biglietti già disponibili a questo link.

(6)