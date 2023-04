Quando il gusto si fa itinerante: la prima tappa dello Street Food Sicily a Oliveri

Quattro giorni dedicati alle eccellenze gastronomiche, ma anche alle bellezze naturali del territorio: questo l’obiettivo dello Street Food Sicily on Tour, organizzato da Claudio Prestopino, che arriva a Oliveri, in provincia di Messina, dal 28 aprile all’1 maggio 2023.

Occasione per assaggiare pesce fritto, polpette in agrodolce, pane e panelle: piatti della cucina siciliana che si mescolano alle novità. Insieme ai gusti tipici, spazio anche quelli non convenzionali come i tacos con gamberoni panati, filetti di zucchine e cipolla e caramellata o cheesecake con guacamole.

E poi birra artigianale con aziende dell’Isola: “Birrificio Epica” di Sinagra, “Kottabos – Birra di Sicilia” di Rocca di Caprileone e “Compagnia del Fermento” di Mascalucia. Gusto, ma anche spettacolo; in programma, infatti, il concerto dei Cantustrittu e il cabaret di Toti e Totino.

Street Food Sicily a Oliveri

Ecco gli orari della prima tappa del festival gastronomico:

venerdì 28 aprile, dalle 18.00 alle 24.00;

sabato 29 aprile, dalle 18.00 all’01.00;

domenica 30 aprile, dalle 11.00 alle 15.30 e dalle 18.00 all’01.00;

lunedì 1 maggio, dalle 11.00 alle 24.00.

Dopo Oliveri, lo Street Food Sicily on Tour farà tappa a Santo Stefano di Camastra dall’11 al 14 maggio e a Milazzo dal 22 al 25 giugno 2023. A questo link per maggiori informazioni.

