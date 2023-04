“4/100 – Tra le macerie di MG professione scrittore”: lo spettacolo ai Magazzini del Sale

Appuntamento sabato 29 e domenica 30 aprile ai Magazzini del Sale di Messina per l’ultimo spettacolo in doppia replica della stagione. In scena questo weekend “4/100 -Tra le macerie di MG professione scrittore” della compagnia Perle di Vetro. Una drammaturgia di Dario Blandina e Leonardo Mercadante, che della piece curano anche la regia. In scena Gabriella Cacia, Elvira Ghirlanda e Mariapia Rizzo.

Questa la presentazione dell’opera: «In uno spazio fuori da ogni luogo e zeppo di oggetti inservibili, tre creature umanoidi giocano alla vita mettendo in scena drammaturgie ritrovate dentro bottiglie in un frigorifero rotto da millenni, il tutto sotto la guida di una voce meccanica e per il divertimento di due crudeli demiurghi, finché un litigio fra i due riporta le tre creature padrone del proprio destino. Tuttavia questo genera uno strappo nel continuum ludico-illogico che porterà a conseguenze di escatologica rilevanza.

4/100 (quattro-cento, quattro di cento, quattro su cento, quattro centesimi ecc.) è una drammaturgia in cui lə spettatorə si troverà di fronte a un pastiche vagamente ispirato a tutta quella letteratura novecentesca che ha postulato l’insensatezza del mondo e, in ordine sparso e a brandelli: riferimenti alla cultura pop, sovraccarichi simbolici, anacronismi, sincronie, futuri post-apocalittici, estetica novecentesca, sovraccarichi simbolici, deformità sentimentali, disagi postcontemporanei, mistero, suspance, fluidità di genere, gioco, dramma, tragedia, commedia, e, dietro una vocale che non mi azzardo a pronunciare, in tralice, una tavola rotonda sui temi più scottanti dell’attualità».

Lo spettacolo andrà in scena ai Magazzini del Sale, al numero 67 di via del Santo, sabato 29 aprile alle ore 21.00 e domenica 30 aprile alle ore 18.30. Necessaria la prenotazione, preferibilmente tramite messaggio WhatsApp al numero 339 5035152. Il biglietto intero è di 12 euro, il ridotto (under 25) 10 euro.

(6)