Tutto Eventi: cosa fare a Messina nell’ultimo weekend di gennaio

Chi l’avrebbe mai detto che questo gennaio così freddo sarebbe volato via in un baleno; eppure eccoci qui con “Tutto Eventi” la guida al tempo libero che vi racconta cosa fare a Messina durante l’ultimo weekend del mese. Tra concerti, serate danzanti, teatro, mostre e cinema, vi segnaliamo come sempre due appuntamenti (secondo noi) imperdibili.

Il primo è al cinema, perché sabato 28 gennaio, al Multisala Apollo c’è la proiezione speciale di “La via del ferro” diretto da Francesco Cannavà sulla vita di un altro messinese: Fabio Pilato (in foto), artigiano del “mare”, che scolpisce col ferro le sue creature marine. Il film è stato presentato all’ultimo Torino Film Festival.

L’altro appuntamento invece è a teatro anzi al museo. Prosegue al MuMe di Messina la rassegna teatrale curata dal ClanOff che questo weekend presenta “Jazz Story – Le avventure di Tony Monten” di e con Lino Volpe, musiche dal vivo di Pietro Condorelli e fumetti animati realizzati da Silvana Orsi. Si mette in scena la storia di Monten, impresario artistico americano di origine siciliana, che ha un po’ di guai da risolvere.

Tutto Eventi: cosa fare a Messina nel weekend

E poi ancora la premiazione del concorso fotografico curato da PuliAmo Messina che si svolgerà al Mercato Coperto Muricello, con la performance di Karmagally, la presentazione dell’ultimo libro di Simona Moraci al Circolo del Tennis e della Vela curato dalla libreria Bonazinga e un concerto dalle sonorità gelide e intese al Retronouveau che portano sul palco il trio russo Pholo. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 27 a domenica 29 gennaio.

Concerti

sabato 28, alle 18, al Palacultura , per l’ Accademia Filarmonica : “Progetto Chausson” con Davide Alogna al violino, Enrico Pace al pianoforte e il Quartetto Eo s. Musiche di Beethoven e Chausson;

, per l’ : “Progetto Chausson” con al violino, al pianoforte e il s. Musiche di Beethoven e Chausson; sabato 28, alle 22.30, al Retronouveau : Pholo in concerto. Aftershow dj set a cura di Davide Patania . A questo link per i biglietti;

: in concerto. Aftershow dj set a cura di . A questo link per i biglietti; domenica 29, alle 18, al Palacultura , per la Filarmonica Laudamo : Quartetto alla maniera italiana, con Giacomo Coletti , Stefano Raccagni , Alessia Menin , Anna Camporini. In collaborazione con “Le Dimore del Quartetto”. Musiche di Bach, Mozart, Haydn;

, per la : Quartetto alla maniera italiana, con , , , Anna Camporini. In collaborazione con “Le Dimore del Quartetto”. Musiche di Bach, Mozart, Haydn; domenica 29, alle 20.30, allo Sharaba di Barcellona: Cassandra Raffaele in concerto.

Libri

venerdì 27, alle 18, al Circolo del Tennis e della Vela : presentazione di “L’Eterno” (Marlin, 2022) di Simona Moraci , a cura della libreria Bonazinga . Dialoga con l’autrice Luigi La Rosa , reading a cura di Stefano Cutrupi ;

: presentazione di “L’Eterno” (Marlin, 2022) di , a cura della . Dialoga con l’autrice , reading a cura di ; sabato 28, alle 17, alla Biblioteca Regionale: presentazione di “I Racconti di Giulio. Frammenti” (Di Nicolò Edizioni, 2020) di Pippo Donato. Dialoga con l’autore Tommasa Siragusa. Intervengono: Giuseppe Rando e Paola Radici Colace. Reading a cura di Nico Zancle.

Incontri e Laboratori

sabato 28, alle 16, da OpuntiaOff : “Elementi di Ceramica – introduzione alla tecnica della lastra”. A questo link per partecipare;

: “Elementi di Ceramica – introduzione alla tecnica della lastra”. A questo link per partecipare; domenica 29, alle 09.30, in via Elenuccia 7 : corso di formazione “Nuova didattica Ritmo – Body Percussion”, a cura di Maria Grazia Armaleo . A questo link per partecipare;

: corso di formazione “Nuova didattica Ritmo – Body Percussion”, a cura di . A questo link per partecipare; domenica 29, alle 10, da OpuntiaOff: “Intrecci”, laboratorio di tessitura a telaio, a cura di Paola Costanzo. A questo link per partecipare.

Mostre

sabato 28, alle 18, alla Galleria Arte Cavour : vernissage di “Dialoghi d’arte” collettiva di pittura e scultura con le opere di; Gregorio Cesareo , Pino Coletta , Carmen Crisafulli , Giovanni Fiamingo , Maurizio Gemelli , Sabrina Lo Piano , Maria Raffa , Rosa Rigano , Domenico Santangelo . La mostra è visitabile fino al 4 febbraio, da lunedì al sabato dalle 17 alle 20;

: vernissage di “Dialoghi d’arte” collettiva di pittura e scultura con le opere di; , , , , , , , , . La mostra è visitabile fino al 4 febbraio, da lunedì al sabato dalle 17 alle 20; prosegue fino al 31 gennaio, al Palacultura: “Cinema Illustrato” mostre di locandine e manifesti d’epoca, a cura della Cineteca dello Stretto e del Cineforum Don Orione.

Teatro e Danza

venerdì 27 e sabato 28, alle 21, al Museo Regionale di Messina , per la rassegna ClanDestini del ClanOff: “Jazz Story – Le avventure di Tony Monten” di e con Lino Volpe , musiche dal vivo di Pietro Condorelli , fumetti animati di Silvana Orsi . A questo link per i biglietti;

, per la rassegna ClanDestini del ClanOff: “Jazz Story – Le avventure di Tony Monten” di e con , musiche dal vivo di , fumetti animati di . A questo link per i biglietti; venerdì 27 e sabato 28, alle 21, e domenica 29, alle 17.30, al Teatro Vittorio Emanuele : “Mine Vaganti“, liberamente tratto dal film “Mine Vaganti” scritto da Ivan Cotroneo e Ferzan Ozpetek , con Francesco Pannofino , Iaia Forte , Erik Tonelli , Carmine Recano e con Simona Marchini . Produzione Nuovo Teatro ;

: “Mine Vaganti“, liberamente tratto dal film “Mine Vaganti” scritto da e , con , , , e con . Produzione ; venerdì 27, alle 21, al Circolo delle Lucertole di Barcellona: “Ridi che ti passa” stand up comedy con gli ArGiusy ;

di Barcellona: “Ridi che ti passa” stand up comedy con gli ; sabato 28, alle 21, e domenica 29, alle 18.30, ai Magazzini del Sale: “Il ritorno”, liberamente ispirato al romanzo “Tutto scorre…” di Vasilij Grossman, di e con Irene Muscarà. A questo link per i biglietti.

Cinema

venerdì 27, alle 18 e alle 21, al Multisala Iris : “Billie Eilish live ath the 02”

: “Billie Eilish live ath the 02” venerdì 27, alle 20.45, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “Bones and All” diretto da Luca Guadagnino, con Taylor Russell e Timothée Chalamet. Versione in lingua originale sottotitolata;

per il : “Bones and All” diretto da Luca Guadagnino, con Taylor Russell e Timothée Chalamet. Versione in lingua originale sottotitolata; sabato 28, alle 21, al Multisala Iris : “Santa Maria Films” di Gionatan Valenti;

: “Santa Maria Films” di Gionatan Valenti; sabato 28 e domenica 29, alle 16.20, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “Anna Frank e il diario segreto” diretto da Ari Folman, con Emily Carey;

per il : “Anna Frank e il diario segreto” diretto da Ari Folman, con Emily Carey; sabato 28, alle 20.30 e alle 22.00, al Multisala Apollo : proiezione speciale di “La via del ferro” diretto da Francesco Cannavà , con Fabio Pilato ;

: proiezione speciale di “La via del ferro” diretto da , con ; domenica 29, alle 18.15, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione: “The Fabelmas” di Steven Spielberg.

Serate danzanti

venerdì 27, alle 21.30, ai Magazzini del Sale : Milonga, a cura di Bailongo Loco ;

: Milonga, a cura di ; venerdì 27, alle 22.30, al Retronouveau: “Mind The Gap” dj set a cura di Re-Birth e Mirko Cugliandolo

Natura e Relax

domenica 29, alle 09, con partenza dalla Madonnina di Cumia Superiore: “Sentiero dei Corbezzoli”, a cura della Cooperativa di comunità Valli Basiliane. A questo link per partecipare;

Giornate speciali

venerdì 27, alle 19, al Mercato Coperto Muricello : premiazione concorso fotografico, a cura di PuliAmo Messina . Performance a cura di Karmagally ;

: premiazione concorso fotografico, a cura di . Performance a cura di ; domenica 29, alle 18, in via Martinez 11: inaugurazione di “Spazio Lilla” di ARB, presentazione corsi formativi a cura di; Davide Marchetta, Francesco Cannavà, Giovanni Renzo, Isabella Molonia, Mariella Bellantone, Mario Falcone, Mimmo Irrera, Vincenzo Tripodo.

I prossimi eventi a Messina

martedì 31 gennaio, da Casa & Putia : Contaminazione, esperienza enogastronomica;

: Contaminazione, esperienza enogastronomica; sabato 11 febbraio, alla COCCO – Arte Contemporanea: vernissage di “ArteNativo” con le opere di GraziaFederica Pernice.

Foto di Francesco Algeri

(46)