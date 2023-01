Al Mercato Muricello la mostra di PuliAMO Messina

Non solo mostra, ma anche la premiazione dello scatto più bello realizzato per il concorso fotografico organizzato da PuliAMO Messina. «Vi abbiamo tenuto compagnia – scrivono i volontari dell’associazione che si prende cura del territorio – durante le ultime domeniche del 2022 con spettacolari scatti dedicati alla nostra “Missini Bedda”. Tra viste mozzafiato, cieli stellati e mari cristallini, è giunto adesso il momento di mettere in mostra le tredici fotografie in gara e proclamare gli scatti più belli del nostro primo PhotoContest».

La mostra è già visitabile all’interno del Mercato Coperto Muricello e venerdì 27 gennaio, alle 19.00, ci sarà la proclamazione dei vincitori. Durante la serata prevista anche la performance di Karmagally, artista e compositore messinese che suonerà il pianoforte pubblico del mercato. Inoltre, fino a poche ore prima della premiazione sarà possibile votare gli scatti preferiti mettendo un “like” alle foto pubblicate sui canali social di PuliAMO Messina. Ecco i fotografi in gara:

1. Giuseppe Scavello

2. Emanuele Minniti

3. Giuseppe Perdichizzi

4. Graziano Rizzo

5. Roberto De Domenico

6. Antonio De Felice

7. Concetta Greco

8. Angela Velardo

9. Emilia De Salvo

10. Antonina Bellantoni

11. Marco Alvaro

12. Fabio Pino

13. Antonino Leo

