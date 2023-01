Messina, il Quartetto alla maniera italiana in concerto per la Filarmonica Laudamo

Musiche di Bach, Mozart e Haydn: il Quartetto alla maniera italiana approderà domenica 29 gennaio al Palacultura “Antonello” di Messina per un nuovo concerto della rassegna organizzata dalla Filarmonica Laudamo. Chi sono e tutte le informazioni utili per un pomeriggio in musica.

Formato da Giacomo Coletti (violino), Stefano Raccagni (violino), Alessia Menin (viola) e Anna Camporini (violoncello), il Quartetto alla maniera italiana è nato nasce dalla condivisa volontà di esplorare il grande repertorio cameristico del XVIII e XIX secolo che vede in Haydn, Mozart e Beethoven gli esponenti di maggior pregio, con una visione storicamente informata e con una particolare attenzione per la valorizzazione e la riscoperta di musiche inedite italiane.

L’appuntamento per il concerto organizzato nell’ambito della rassegna della Filarmonica Laudamo di Messina è previsto per domenica 29 gennaio alle ore 18.30 nell’Auditorium del Palacultura. Durante la loro trasferta nella città dello Stretto i membri del Quartetto saranno ospiti della famiglia Pulejo presso villa Pulejo, dimora di fine ‘800 di vico Petraro, a Tremestieri. Il progetto rientra nella collaborazione tra la Filarmonica e la rete “Le Dimore del Quartetto” (con la direzione artistica del violista Simone Gramaglia), associazione che vuole rilanciare il mecenatismo per favorire la formazione di giovani quartetti d’archi e valorizzare il patrimonio artistico italiano. Proprio per questo, i quartetti sono ospitati e potranno provare nelle dimore storiche delle città in cui andranno a suonare.

L’appuntamento successivo per la rassegna della Filarmonica Laudamo è fissato per domenica 5 febbraio con l’Idyllic Trio, formato da Laura Farneti, Elena Sciamarelli e Giuseppina Vergine.

