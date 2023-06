Tutto Eventi: cosa fare a Messina nel primo weekend dell’estate 2023

Primo weekend dell’estate 2023, altra puntata di “Tutto Eventi” che ogni venerdì vi racconta cosa succede a Messina (e dintorni), tra concerti, spettacoli teatrali e sagre.

Tra gli appuntamenti da non perdere “Artisticamente23…con un pugno di amici“, al Sunset di Mortelle. Anche per questo 23 giugno si ricorda Pietro Guerrera, scomparso prematuramente a dicembre del 2017, e si celebra la vita. In programma: due concerti, le poesie di R-Esistenza Poetica, un bodypainting e un dj set.

Se, invece, avete voglia di inaugurare l’estate con piccola gita fuori dal centro, a Cumia inferiore, sabato 24 giugno, si celebra la Notte di San Giovanni con la sagra del “Pitone Cumioto”, in programma anche musica e balli di gruppo. Se invece volete stare al fresco, a piedi scalzi e senza troppi pensieri: preparate un bloody mary e sarà subito estate.

Tutto Eventi: cose da fare a Messina in estate

E poi il secondo appuntamento della rassegna “Teatro in Giardino” in via Monsignor Grano 3, l’inaugurazione della mostra fotografica di Roberta Guarnera alla Foro G gallery, una festa a tema 80s al Retronouveau e il Messina Street Fish a Capo Peloro. Tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel primo weekend dell’estate 2023:

Concerti

venerdì 23 giugno, alle 22.00, al Perditempo di Barcellona: Il Cuppari in concerto ;

di Barcellona: in ; sabato 24 giugno, alle 18.00, al Piro Piro Bar di Marinello: Le Roi Manouche in concerto ;

di Marinello: in ; sabato 24 giugno, alle 22.00, al Perditempo di Barcellona: Lato B. Il canzoniere di Lucio Battisti in concerto.

Libri

venerdì 23 giugno, alle 18.30, alla libreria Colapesce : presentazione di “Campo a due. Dialogo con Maria Rosa Cutrufelli” (Giulio Perrone Editore, 2021) di Serena Todesco . Dialoga con l’autrice Gisella Modica ;

: presentazione di “Campo a due. Dialogo con Maria Rosa Cutrufelli” (Giulio Perrone Editore, 2021) di . Dialoga con l’autrice ; venerdì 23 giugno, alle 18.30, all’ Hotel Redebora di Torregrotta: presentazione di “A spizzichi e bocconi. Pensieri in libertà” (Edizioni Smasher, 2023) di Antonella Pavasili . Dialogano con l’autrice Barbara Oteri e Giulia Carmen Fasolo , modera Sebastiano Impalà ;

di Torregrotta: presentazione di “A spizzichi e bocconi. Pensieri in libertà” (Edizioni Smasher, 2023) di . Dialogano con l’autrice e , modera ; domenica 25 giugno, alle 18.00, allo Spazio Lilla in via Martinez 11: presentazione di “Stanza 212” (Pungitopo, 2023) di Claudia Terranova. Dialoga con l’autrice Mario Falcone. Ingresso gratuito.

Incontri e Laboratori

sabato 24 giugno, alle 18.00, al Monte di Pietà : serata conclusiva di “Open. Gli architetti aprono i loro studi al pubblico”, a cura dell’ Ordine degli Architetti Messina ;

: serata conclusiva di “Open. Gli architetti aprono i loro studi al pubblico”, a cura dell’ ; sabato 24 giugno, alle 19.00 alla Tenuta Rasocolmo per il “Capo Rasocolmo Summer Fest“: incontro su “Al centro del fuoco” di Oriah Mountain Dreamer, a cura di Nous Editrice. Presenta Ermelinda Gulisano.

Mostre

prosegue fino al 23 giugno, al Teatro Vittorio Emanuele : “Neri per Caso” di Giovanni Oteri , a cura di Giuseppe La Motta ;

: “Neri per Caso” di , a cura di ; prosegue fino a sabato 24 giugno, dalle 17.00 alle 20.00, alla galleria Spazioquattro : “Artisti uniti per la memoria”, collettiva di 58 artisti in ricordo della strage di Chiusa;

: “Artisti uniti per la memoria”, in ricordo della strage di Chiusa; sabato 24 giugno, alle 18.00, al Teatro Vittorio Emanuele : vernissage di “Trame in superficie” di Rita Alleruzzo , a cura di Giuseppe La Motta ;

: vernissage di “Trame in superficie” di , a cura di ; sabato 24 giugno, alle 18.30, alla Foro G gallery : vernissage di “Ammare. Frammenti dal mare all’onirico” mostra fotografica di Roberta Guarnera , a cura di Alessia Zurlo . L’esposizione sarà visitabile fino al 9 luglio 2023;

: vernissage di “Ammare. Frammenti dal mare all’onirico” di , a cura di . L’esposizione sarà visitabile fino al 9 luglio 2023; sabato 24 giugno, alle 19.00, a Palazzo dei Duchi a Taormina: vernissage di “Sicily” di Antonino Siragusa , la mostra sarà visitabile fino all’8 luglio 2023;

a Taormina: vernissage di “Sicily” di , la mostra sarà visitabile fino all’8 luglio 2023; prosegue fino al 9 luglio, al Belvedere del Diodoro di Taormina: “In-Verso” di Riccardo Orlando.

Teatro e Danza

venerdì 23 giugno, alle 21.00, all’ Avantgarde in via Monsignor Grano 3 per la rassegna “Teatro in Giardino“: “Tutto”, di e con Lelio Naccari ;

in via Monsignor Grano 3 per la rassegna “Teatro in Giardino“: “Tutto”, di e con ; sabato 24, alle 21.00, e domenica 25 giugno, alle 18.00, al Teatro Vittorio Emanuele: “Summer Cosplay Show – Romeo and Juliet Love Story” per la regia di Simona Celi, con gli allievi del progetto “Pandora”.

Serate danzanti

venerdì 23 giugno, alle 22.30, al Retronouveau : Mind The Gap rec. pres. Flow & Flowers // ELISA BEE ;

: Mind The Gap rec. pres. Flow & Flowers // ; sabato 24 giugno, alle 22.30, al Retronouveau : “Tutta colpa degli anni ’80”, dj set 80s a cura di Davide Patania;

: “Tutta colpa degli anni ’80”, 80s a cura di Davide Patania; sabato 24 giugno, alle 23.00, al Coco Bongo di Villafranca: OMD presenta Summer Fest.

di Villafranca: OMD presenta Summer Fest. domenica 25 giugno, alle 19.00, al Piro Piro Bar di Marinello: dj set a cura di Ryko TDM & Chiarenza ;

di Marinello: dj set a cura di ; domenica 25 giugno, alle 20.30, al Giardino di Febo a Rometta: Milonga con musica dal vivo, a cura di Carina Calderon, con il maestro Daniel La Marca. A questo link per prenotare.

Natura e Relax

sabato 24 giugno, alle 17.00, con ritrovo a Cumia inferiore : “Notte di San Giovanni”, trekking a cura della Cooperativa di Comunità Valli Basiliane ;

: “Notte di San Giovanni”, trekking a cura della ; sabato 24 e domenica 25 giugno, all’Argimusco: “Tour Solstizio d’Estate”, trekking a cura di Emilio Messina e Andrea Orlando. A questo link per partecipare.

Giornate speciali

venerdì 23 giugno, alle 19.00, al Sunset di Mortelle : “Artisticamente23…con un pugno di amici“, giornata dedicata a Pietro Guerrera ;

: “Artisticamente23…con un pugno di amici“, ; sabato 24 giugno, alle 19.30, a Cumia inferiore : Sagra del Pitone Cumioto , degustazioni e musica, a cura della Cooperativa di Comunità Valli Basiliane ;

: , degustazioni e musica, a cura della ; fino al 25 giugno, a Capo Peloro: Messina Street Fish 2023, a questo link per tutti i dettagli.

Prossimi eventi a Messina

venerdì 30, alle 19.00, alla Tenuta Rasocolmo per il “Capo Rasocolmo Summer Fest“: “AQUA” con le opere di Alba La Mantia e Monreau , a cura di Mariateresa Zagone ;

per il “Capo Rasocolmo Summer Fest“: “AQUA” con le opere di e , a cura di ; sabato 1 luglio, alle 22.30, al Retronouveau: Years Of Denial in concerto, opening a cura di Mūn.

