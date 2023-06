Messina Street Fish 2023: a Capo Peloro la quattro giorni dedicata al cibo da strada. Il programma

Pidoni, arrosticini, cozze, panini con le braciole e tantissimo altro: appuntamento alla nuova arena di Capo Peloro dal 22 al 25 giugno per il Messina Street Fish 2023. Presentato oggi, a Palazzo Zanca, il programma della manifestazione, che, tra dolce e salato, musica e intrattenimento, animerà questi primi veri giorni d’estate in riva allo Stretto, all’ombra del Pilone di Torre Faro.

Bracioleone, ormai storica mascotte del Messina Street Food Fest fa il suo ingresso al Comune di Messina per mostrarci, insieme al sindaco Federico Basile, all’assessore Spettacoli e Grandi Eventi, Massimo Finocchiaro, all’ideatore del format nonché amministratore di Eventivamente, Alberto Palella, il programma della manifestazione dedicata al cibo da strada messinese, siciliano e non solo.

«Le cose buone e che funzionano meritano di essere portare avanti – ha esordito il sindaco Federico Basile presentando l’iniziativa. Il marchio street food gira in tutta la provincia e sta facendo bene a tutto il territorio. Questa manifestazione, così legata al mare, non può che essere un ulteriore trampolino di lancio per la città, per di più in un’area in cui fino a pochi mesi fa c’era un ecomostro, l’ex Sea Flight. Lo Street Fish sarà la manifestazione di apertura di questa nuova area per la stagione estiva. Ci sarò, non cucinerò questa volta, mangerò e basta, ma vi farò compagnia perché è importante essere presenti in questi momenti di aggregazione».

Pubblichiamo, di seguito, il programma, gli orari e la mappa delle casette del Messina Street Fish 2023.

Date e orari del Messina Street Fish 2023 di Capo Peloro

Di seguito le date e gli orari di apertura del villaggio gastronomico del Messina Street Fish 2023 di Capo Peloro:

Giovedì 22 giugno – 18.00 – 02.00

Venerdì 23 giugno – 11.30 – 15.00 | 18.00 – 02.00

Sabato 24 giugno – 11.30 – 15.00 18.00 – 02.00

Domenica 25 giugno – 11.30 – 15.00 | 18.00 – 02.00.

Le casette dello Street Food saranno 33, in più ci saranno Birra Messina Cristalli di Sale e Birra dello Stretto. Più in basso in questo articolo è possibile consultare la mappa del villaggio. Maggiori informazioni a questo link.

Il programma degli Street Show

Giovedì 22 Giugno

ore 18:00 Inaugurazione

ore 19:00 – 20:30 Dj set Luciano Fiorino

ore 20:30 UV4 live band

ore 22:00 Gli Approssimativi live band

ore 23:30 – 02:00 Dj Set Sergio Mnemonico

Venerdì 23 Giugno

ore 11:30 – 15:00 Dj set Mario Bruno

ore 18:00 – 20:30 Dj set Helen Brown

ore 20:30 Déjà-vu live band

ore 22:45 Gesuè Pagano Band

ore 00:45 – 02:00 Dj set Sergio Mnemonico/Melancholics Attitude

Sabato 24 Giugno

ore 11:30 – 15:00 Dj set Melancholics Attitude

ore 18:00 – 20:30 Dj set Mario Bruno

ore 20:30 i Secondo Tempo live band

ore 22:45 Emanuele Fazio e i Fuori Orario live band

ore 00:45 – 02:00 Dj set Sergio Mnemonico/Melancholics Attitude

Domenica 25 Giugno

ore 11:30 – 15:00 Dj set Alfredo Reni / Jose DJ

ore 18:00 – 20:30 Dj set Luciano Fiorino

ore 20:30 The Brixton live band

ore 22:45 i Firrio live band

ore 23:30 Premiazioni

ore 00:45 – 02:00 Dj set Alfredo Reni

Presentano Carmen Cilione e Alfredo Reni.

Ad organizzare gli eventi che animeranno il Messina Street Fish 2023 è stato Andrea Ipsaro Passione.

Navette bus e servizi ATM

Per tutta la durata del Messina Street Fish 2023 ATM Spa attiverà dalle ore 18.00 all’1.00 un servizio gratuito di bus navette che faranno la spola tra via Circuito e il villaggio allestito sulla spiaggia del Pilone, a Torre Faro. Inoltre, sarà attivo il parcheggio “Torri Morandi” di via Pozzo Giudeo, con un ulteriore servizio di bus navette, sempre gratuito.

Infine, ATM ha previsto lo Shuttle della linea 1 per chi proviene dalla zona centro-sud di Messina, mentre il versante tirrenico è servito dalla linea 32 (capolinea di partenza Ponte Gallo).

La mappa del Messina Street Fish 2023

La manifestazione è stata organizzata con il patrocinio del Comune e della Città metropolitana di Messina, della Camera di Commercio, dell’Università degli Studi di Messina, e con il sostegno di sponsor privati.

