Street Fish, a Capo Peloro anche Birra Messina Cristalli di Sale e Birra dello Stretto

Al via il conto alla rovescia per il Messina Street Fish che animerà Capo Peloro dal 22 al 25 giugno 2023, e in riva allo Stretto sarà possibile gustare anche la Birra Messina Cristalli di Sale e la Birra dello Stretto, sponsor ufficiali dell’evento.

Non solo piazza Cairoli. Dopo l’appuntamento dello scorso autunno, in riva allo Stretto torna lo street food con un nuovo evento da non perdere per iniziare al meglio l’estate 2023. Dal 22 al 25 giugno, infatti, la spiaggia di Capo Peloro sarà teatro del Messina Street Fish, spin off dello Street Food Fest, dedicato al cibo da strada made in Sicily (e non solo). L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Messina, della Camera di Commercio, dell’Università di Messina, con visitME, il portale di turismo e cultura della città, promosso dal Comune.

Tra le ormai tradizionali casette dello Street Food saranno presenti anche quelle di Birra Messina Cristalli di Sale e della Birra dello Stretto, prodotte da aziende diverse, ma che dal 2019 sono diventate partner con l’obiettivo condiviso di portare la sicilianità in tutta la Penisola. La Birra Messina Cristalli di Sale, ricordiamo, è una lager di puro malto 5 gradi alcol con l’aggiunta di un pizzico di cristalli di sale di Trapani; mentre la Birra dello Stretto Non Filtrata è una lager 5 gradi alcol dal colore giallo oro con un gusto persistente ma morbido al palato prodotta dalla Cooperativa Birrificio Messina.

I dettagli dell’evento saranno svelati domani in conferenza stampa, quindi stay tuned.

