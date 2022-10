Messina Street Food Fest 2022, più di 100mila presenze: i numeri della IV edizione

Sono numeri incoraggianti quelli del Messina Street Food Fest 2022. L’edizione di quest’anno, tenutasi tra il 13 e il 16 ottobre a Piazza Cairoli, ha registrato in totale 112 mila presenze da tutta la Sicilia e la Calabria, come dimostrano i dati forniti dall’organizzatore, Confesercenti Messina.

Parla Alberto Palella, presidente messinese di Confesercenti, che si dice estremamente soddisfatto per i risultati raggiunti nella quarta edizione. «Abbiamo calcolato – afferma – circa 112mila presenze nei quattro giorni dell’evento, quasi 150 famiglie sono arrivate dalla Calabria. Questo dato si basa su quanti hanno approfittato dell’agevolazione prevista da Caronte&Tourist per chi attraversava lo Stretto con l’auto al seguito, ma ovviamente le persone da oltre Stretto potrebbero essere molte di più. Oltre 230mila i piatti serviti nelle 40 casette food dislocate nella piazza segno che il pubblico ha gradito l’offerta gastronomica che ci ha visti impegnati in una selezione scrupolosa tra circa 240 richieste di partecipazione pervenute».

L’alta partecipazione del pubblico è segno di un lento ritorno alla normalità antecedente alla pandemia. «Come Presidente di un’associazione di categoria – prosegue Palella – sono orgoglioso di poter sottolineare che ancora una volta e in un momento di crisi senza precedenti, il MSFF ha fatto bene a tutte le attività commerciali del centro città, soprattutto a quelle della ristorazione e alle strutture ricettive, queste ultime hanno registrato un +78% di clienti. Ciò significa che i siciliani hanno programmato il loro weekend a Messina proprio in funzione dell’evento. Allo scopo di incentivare ulteriormente il commercio, per il futuro la mia idea è di strutturare un Black Friday tutto messinese ad ottobre nei giorni della manifestazione, per attirare un numero sempre più elevato di persone dalla Calabria e dalle altre città della Sicilia. I risultati ottenuti con il Messina Street Food Fest evidenziano come la nostra sia una città dalle grandissime potenzialità turistiche che può e deve volare alto!».

Dall’organizzazione al cibo: tutti i numeri del Messina Street Food Fest 2022

40 ore per 40 postazioni in 4 giorni, con 600 ospiti, 11 chef al Messina Street Fish, 18 DJ, 8 band: l’intrattenimento, con questi numeri, non poteva certo mancare. Per le casette food sono stati dipinti 3.200 mq di pareti per un totale di 600 litri di pittura. 14mila viti, 3.600 strisce scenografiche, 380 mq di adesivi e 250 metri lineari di moquette sono stati invece impiegati per montaggio e rifiniture. Anche la sicurezza ha rivestito la sua importanza, con 57 addetti safety e protezione civile attivi tutto il giorno a Piazza Cairoli, oltre a 12 vigili del fuoco ausiliari e 12 unità di personale primo soccorso con 3 ambulanze.

Per quanto riguarda i social network e la copertura mediatica, più di 160 tra articoli e servizi sono stati pubblicati da testate giornalistiche e televisioni locali e nazionali. Su Facebook e Instagram il Messina Street Food Fest 2022 ha raggiunto 1 milione e 370mila account con 1.000 nuovi mi piace su Facebook e 800 nuovi follower su Instagram. Un successo anche il contest per il nome della mascotte dell’evento, a cui hanno partecipato 432 persone. La mascotte si chiamerà Bracio Leone.

A suscitare più stupore – in senso positivo – sono però le statistiche sull’utilizzo degli ingredienti impiegati dagli street fooder. Per il panino con la porchetta di suino nero dei Nebrodi, trionfante per la terza volta, Giuseppe Oriti dell’Agriturismo il Vecchio Carro ha consumato 850 kg di porchetta. Sulla carne in generale: 2.400 kg sono serviti per farcire gli 83.805 panini preparati nei 4 giorni dell’evento. 1.415 i kg di pesce usati, una tonnellata i formaggi, 5.429 kg le verdure e 5.690 le uova.

