Cosa mangiare al Messina Street Food Fest? Guida alle specialità dell’edizione 2022

Dai cannoli siciliani alle ciambelle americane, dall’arancino al Panino cu pruppu rustuto, passando per il pulled pork e lo sfincione: è online la guida (illustrata) completa alle specialità che sarà possibile gustare al Messina Street Food Fest 2022, che si svolgerà a piazza Cairoli da giovedì 13 a domenica 16 ottobre.

Dopo lo stop dovuto alla pandemia torna nella città dello Stretto la manifestazione dedicata al cibo da strada più amata dai messinesi (e non solo). Trentanove le specialità che sarà possibile assaggiare quest’anno, due stand dedicate al gluten free, opzioni vegetariane e vegane, cibi dolci e salati, nostrani ed esteri. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Per questo motivo, ecco per voi la guida completa agli stand che popoleranno piazza Cairoli la prossima settimana.

Prima di addentrarci tra le casette del villaggio del gusto, vi ricordiamo però che la manifestazione prevede anche lo Street Fish, ovvero undici show cooking dedicati al pesce povero dello Stretto.

Messina Street Food Fest 2022: le specialità

Conocannolo – un po’ gelato, un po’ cannolo, la specialità presentata da Giuseppe Arena e F. Trischitta mette insieme la tradizione della gelateria e della pasticceria siciliana; Pizza a Portafoglio – ViaLanterna porta per le strade di Messina la specialità dello street food napoletano. Si tratta, in sostanza, di una pizza un po’ più piccola di quelle classiche, che si gusta chiusa su se stessa, appunto, a portafoglio; Bacio Stellato – specialità del Bar Astoria, è un dolce tempestato di stelline di zucchero; Spaghetti all’amatriciana – l’Osteria da Gennaro porta in piazza a Messina il piatto più famoso della tradizione gastronomica di Amatrice (Lazio); Panino con la polpetta di cavallo – “U paninaru” porta a piazza Cairoli la specialità tipica dello street food catanese; Panino gluten free con salsiccia o parmigiana e parfail di mandorle – era uno degli ultimi tasselli da mettere a posto, ma alla fine l’organizzazione dello Street Food Fest è riuscita a trovare anche un operatore che si occupi specificatamente del gluten free. Mg l’arte del Gluten Free porta in piazza le sue specialità per chi soffre di celiachia; Corn Dog – cibo da strada tipico americano, è un wurstel su stecco fritto in pastella di farina di Mais. A portarlo a piazza Cairoli sarà Zr Srl; Churros – a Messina dal 13 al 16 ottobre si parla anche spagnolo. Churritos porta in città il Churro relleno, ovvero ripieno, variante venezuelana del dolce tipico spagnolo; Hamburger di pesce spada – il pesce dello Stretto approda a piazza Cairoli sotto forma di panino. A prepararlo Ru Qube; Rosetta con stracotto di Tonno Rosso – dopo il pesce spada, è il momento del tonno rosso, pietanza tipica del Mediterraneo. Si troverà nello stand della Bottega del mastro salatore; Angusbab – un kebab di angus, un’antichissima razza bovina da carne, la più allevata nel mondo, che prende il nome dalla zona della Scozia di cui è originaria. Questa la specialità dell’azienda Torre Focacceria; Cannoli siciliani – ormai tradizione dello Street Food Fest a Messina, torna in piazza il cannolo di Irrera; Pane cunzatu – pagnotte di pane casereccio tagliate a metà e condite con olio, sale, origano e peperoncino e farcito con pomodori secchi, melanzane, olive e formaggio. Anche il Pane cunzatu de Il Sambuco allo Street Food Fest; Arancino Oro Nero dei Nebrodi – pistacchio con cuore morbido e filante, Emiro porta a piazza Cairoli l’Arancino Oro Nero dei Nebrodi; Arancino – nato nel periodi della dominazione araba in Sicilia, l’arancino è probabilmente il cibo da strada siciliano più famoso in Italia. Lo troverete nella casetta dell’Ancora; Panino con la porchetta di suino nero dei Nebrodi – Il Vecchio Carro di Caronia porta a Messina il suo gustoso panino con suino nero cotto a legna ed aromatizzato al finocchietto selvatico. A richiesta, si può aggiungere anche la cipolla caramellata; Pizza Fritta – tipica del Lazio e della Campania la pizza fritta sarà la specialità della pizzeria Piedimonte 1.0, di Rodia, che ha conquistato il Gambero Rosso; Ciambelle americane (Donuts) – dal salato passiamo al dolce, Dolci tentazioni preparerà per lo Street Food Fest 2022 le tipiche ciambelle americane tanto amate da Homer Simpson; Panino cu pruppu rustuto – dopo il successo dell’edizione 2019, torna a Messina il panino col polpo fritto di Onofrio, ristorante della provincia ionica. Si tratta di un panino di semola tostato con crema di patate, lattuga e polpo arrosto con pinzimonio di olio evo, aglio e prezzemolo; Arrosticini – dall’Abruzzo con furore, a piazza Cairoli tornano gli arrosticini. Potrete trovarli da Bracevia a tutta pecora (lo stand sarà quello con la vettura gialla trasformata in griglia); Steccogelato – è ottobre ma il caldo è quasi estivo, perché quindi non gustarsi uno steccogelato? Preparato artigianalmente, da immergere sotto una fontana di cioccolata, a scelta tra fondente e bianca, sarà la specialità del California Cafè. Non dimenticate le granelle; Pasta pesce spada e melanzane – ancora pasta allo Street Food Fest con il piatto completo, che sa di mare, preparato da Tysandros, bar – gelateria – lounge di Giardini Naxos; Panko burger Tricolore – proposto dal Corner Pub Sacha è un hamburger di pollo con panatura al panko, tipica della cucina giapponese, zucchine grigliate, pomodori e salsa cacio e pepe; Patatwister – una patata di oltre 300gr, tagliata a spirale inserita in uno stecco di oltre 30 cm; fritta e insaporita a piacere, con oltre 20 aromi. Questa la specialità del Lemon Bar per lo Street Food Fest; Panino multicereali con caponata di pesce spada – il nome parla già da sé. È questo il piatto che gli studenti dell’indirizzo alberghiero dell’Istituto Antonello porteranno a piazza Cairoli dal 13 al 16 ottobre; Cono contadino – allo Street Food Fest anche l’azienda Agricola Villarè con il suo cono contadino ripieno di polpettine vegetariane e verdure pastellate. Una specialità adatta anche a diete senza glutine, no lattosio, vegeteriane e vegane; Panino maialotto – la specialità del pub, nonché hamburgeria, La Matta è l’hamburger di suino, rosti di patate, formaggio, pancetta stufata e salsa La Matta; Piadina con pastrami – dal 13 al 16 ottobre il ristorante e pizzeria bistrot Farine di Messina proporrà in piazza la piadina con impasto “Farine” ripieno di Pastrami (tipico della cucina rumena), rucola e salsa Farine; Panino con le braciole messinesi – qui c’è poco da dire, poteva mancare il panino con le braciole allo Street Food Fest di Messina? Ovviamente no. Lo troverete allo stand di Braciolando; Brioche con il gelato – allo stand dell’Oasi Azzurra Village è ancora estate. Quale gusto preferite? Pani câ meusa – un panino morbido (vastedda in dialetto), spolverato di sesamo, imbottito con pezzetti di milza e polmone: allo Street Food Fest non può mancare la specialità del cibo da strada palermitano. Lo potrete gustare alla casetta di DOS di origine siciliana (presenta a Messina al Mercato Muricello); Panino con le braciole di pesce spada – a piazza Cairoli dal 13 al 16 ottobre c’è anche La Pinnazza che proporrà un grande classico della cucina messinese; Pidoni fritti – tradizionali, con all’interno “scalora” (indivia) formaggio, pepe, acciughe e fritti per pochi attimi in olio fumante, oppure al prosciutto e formaggio: l’Oasi 2000 porta i pidoni al Messina Street Food Fest; Stecco Pollo – una polpetta fritta di pollo, bacon, patate con panatura croccante, e salsa balsamica, servita in stecco come un ghiacciolo. Questa la specialità di Sbraciamo le mani, nuova polleria, braceria e fast food di Messina; Pistacchiella cuor di mandorla – attenzione alle previsioni meteo, dal 13 al 16 ottobre a piazza Cairoli piovono polpette! Ebbene sì, ci sarà anche lo stand di Polpettaland; Picangino – novità di quest’anno, sarà portato a Messina dall’azienda Prodotti Tipici Campanella. Si tratta di un piatto a base di pane con farine di antichi granì siciliani e Picanha (taglio originario del Brasile), condito con maionese al Mango e scarola, olio EVO e sale; Hamburger di salmone – ancora pesce allo Street Food Fest. Nella casetta di Pizzburgh troverete l’hamburger di salmone 130gr, con stracciatella fior di latte, rucola fritta, scorzetta di limone e pane burger buns con semi di papavero; Sfincione – da Bagheria l’Antico Forno Valenti porta a Messina lo sfincione bianco, caratterizzato da un impasto morbido, uno spessore alto ed è condito con cipolla, acciughe, mollica e formaggio (tuma o ricotta); Pulled pork – altro piatto tipico dello street food americano, approda a Messina il pulled pork. A portalo a piazza Cairoli sarà The King of Meat.

Messina Street Food Fest: dove acquistare i token

A partire da domani, sabato 8 ottobre, presso l’Info Point del Messina Street Food Festa sarà possibile acquistare i token (da1 euro ciascuno), unica valuta valida all’interno della manifestazione. A questo link tutte le informazioni utili.

