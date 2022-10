Messina Street Food Fest 2022: da sabato 8 aperto l’info point per acquistare i token

In attesa del Messina Street Food Fest 2022, da sabato 8 ottobre sarà aperto l’info point per acquistare in prevendita i token, l’unica valuta valida all’interno della manifestazione (1 token equivale a 1 euro). I primi 200 che acquisteranno almeno 50 token riceveranno in regalo una maglietta ufficiale della quarta edizione del Messina Street Food Fest.

L’info point del Messina Street Food sarà aperto nei seguenti giorni:

sabato 8 ottobre: dalle 10 alle 19;

domenica 9 ottobre: dalle 10 alle 14;

lunedì 10 ottobre: dalle 10 alle 19;

martedì 11 ottobre: dalle 10 alle 19;

mercoledì 12 ottobre dalle 10:00 alle 19.

L’info point si trova a Piazza Cairoli, accanto al Bar Astoria.

A questo link il calendario degli show cooking a base di pesce.

