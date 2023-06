Messina, al Sunset di Mortelle una giornata dedicata a Pietro Guerrera

Ogni 23 giugno, a Messina, c’è una giornata dedicata a Pietro Guerrera, scomparso prematuramente a dicembre del 2017: succederà anche quest’anno al Sunset di Mortelle con “Artisticamente23…con un pugno di amici”.

«Nel tempo – ci racconta Chiara Guerrera –, questo appuntamento è cresciuto. Se è nato per festeggiare il compleanno di mio fratello, oggi lo vivo come il celebrare la vita e all’esserci oltre la morte. Così mi sono armata di volontà e in pochissimo tempo, nel giro di una settimana, ho cercato di creare qualcosa. Ci saranno due live: Cabrio e Luca Risitano dei Basiliscus P che accompagnerà Gianluca Fontanaro de La Stanza della Nonna e poi un dj set a cura di Gaetano Cutugno. Ci sarà anche un momento dedicato alla poesia, con Daniele Mircurda abbiamo coinvolto i componenti di R-Esistenza Poetica, e poi ci saranno le danzatrici di Spazio22 e una performance collettiva; Marco Alvaro invece si occuperà di una zona per lo shooting e con Grazia D’Arrigo abbiamo pensato a un momento di pittura di estemporanea: un body painting sulla pancia di una donna incinta. Questa è proprio l’idea della vita che va avanti e che riesce sempre a dare nuova linfa alle cose».

L’appuntamento è per venerdì 23 giugno alle 19.00 al Sunset di Mortelle. A questo link per maggiori dettagli.

