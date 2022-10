Tutto Eventi: cosa c’è da fare a Messina nel weekend

Potrebbe piovere, ma che importa; l’unica cosa che vale adesso è il weekend e tutte le cose da fare a Messina e dintorni. Anche questo venerdì torna “Tutto Eventi” la guida, anche sotto la pioggia, al tempo libero e agli appuntamenti in città: teatro (tra poco riparte la nuova stagione dei Magazzini del Sale, ma avremo modo di raccontarvela nel dettaglio), concerti e tanto relax immersi nella natura.

Tra i tanti eventi a Messina, ve ne suggeriamo due da non perdere: il concerto di mariaFausta che presenta, sul palco del Retronouveau, il suo ultimo album “Better, Like a Machine” uscito a marzo 2022; e una cosa molto carina da fare con tutta la famiglia: “Sabato nel bosco” per raccogliere le castagne e preparare le caldarroste, a cura dei preziosissimi ragazzi di Educare nel Bosco.

Tutto Eventi: cosa c’è da fare a Messina

È partito il Messina Street Food Fest 2022, che inonderà Piazza Cairoli di cibo e musica, ma anche la nuova stagione espositiva della galleria d’arte Spazioquattro e anche il teatro mobile, da un’idea di Giulia Drogo e Angelo Campolo, per la rassegna Periferie Artistiche, con Nunzia Lo Presti e Antoni Previti (in dfoto) che porteranno “Tra Scilla e Cariddi” ovunque vogliate. Qui tutti gli eventi di Messina nel weekend che va da venerdì 14 a domenica 16 ottobre 2022:

Concerti

venerdì 14, alle 19, alla Sala Laudamo , per i Concerti d’Autunno 2022 dell’Associazione Orchestra da Camera di Messina: “Concertando, Suoni e Ritmi di Danze nel mondo”, con Antonio Puglia al clarinetto e Mariano Meloni al pianoforte. Musiche di Bartok, Walton, Mangani, Klezmer, Williams-Gardel, Piazzolla;

, per i dell’Associazione Orchestra da Camera di Messina: “Concertando, Suoni e Ritmi di Danze nel mondo”, con al clarinetto e al pianoforte. Musiche di Bartok, Walton, Mangani, Klezmer, Williams-Gardel, Piazzolla; venerdì 14, alle 21:15, alla Taverna del Corsaro in via Catania 499: MòKanta in concerto ;

in via Catania 499: in ; venerdì 14, alle 22, al Sottosopra di Giardini Naxos: The Niro in concerto ;

di Giardini Naxos: in ; venerdì 14, alle 22, al Perditempo di Barcellona: William Manera in concerto ;

di Barcellona: in ; sabato 15, alle 22:30, al Retronouveau : mariaFausta in concerto. Release party di “Better, Like a Machine”, a seguire dj set a cura di Davide Patania . A questo link per i biglietti;

: mariaFausta in concerto. Release party di “Better, Like a Machine”, a seguire dj set a cura di . A questo link per i biglietti; domenica 16, alle 18, al Palacultura per la stagione della Filarmonica Laudamo: Zoltán Fejérvári al pianoforte. Musiche di Schubert, Schumann, Chopin.

Libri e Laboratori

venerdì 14, alle 17:30, alla libreria Colapesce : presentazione del libro “Tabacco Clan” (Marsilio 2022) di Giuseppe Lupo . Dialogano con l’autore Venera Leto e Giordana Restifo ;

: presentazione del libro “Tabacco Clan” (Marsilio 2022) di . Dialogano con l’autore e ; sabato 15, alle 16:30, da OpuntiaOff – piccola officina delle arti , Corso Cavour 163: “Tra Le Righe”, laboratorio di scrittura creativa a cura di Daniela Orlando . A questo link per iscriversi .

Teatro

da venerdì 14 al 31 ottobre, per Periferie Artistiche : “Tra Scilla e Cariddi”, spettacolo “mobile” con Nunzia Lo Presti e Antonio Previti , per la regia di Angelo Campolo . A questo link per prenotare il tuo spettacolo;

: “Tra Scilla e Cariddi”, con e , per la regia di . A questo link per prenotare il tuo spettacolo; venerdì 14, alle 19:30, alla Sala Consolo del Parco Horcynus Orca , per la rassegna EPIC: “Methuselah”, con Gabin e Paul Dabirè , Luigi Polimeni , Giacomo Farina e Massimo Barilla ;

, per la rassegna EPIC: “Methuselah”, con e , , e ; sabato 15, alle 17:30, alla Sala Consolo del Parco Horcynus Orca , per la rassegna EPIC : “Storia d’amore di Bradamante e Ruggiero. Cap. I – L’Agricane” di Antonino e Giuseppe Viola . Compagnia Teatrale Thalìa di Paternò . Teatro dei pupi;

, per la : “Storia d’amore di Bradamante e Ruggiero. Cap. I – L’Agricane” di e . . Teatro dei pupi; sabato 15, alle 21:00, al Teatro dei Tre Mestieri , per la rassegna EPIC : “Passi sulla mia testa” scritto da Fabio Butera , con Francesco Gallelli , regia di Luca Michienzi e Fabio Butera. Produzione Teatro del Carro ;

, per la : “Passi sulla mia testa” scritto da , con , regia di e Fabio Butera. Produzione ; domenica 16, alle 11, alla Sala Consolo del Parco Horcynus Orca: “Storia d’amore di Bradamante e Ruggiero. Cap. II – L’Assedio di Parigi” di Antonino e Giuseppe Viola . Compagnia Teatrale Thalìa di Paternò . Teatro dei pupi;

e . . Teatro dei pupi; domenica 16, alle 17:30, alla Sala Consolo del Parco Horcynus Orca: “Storia d’amore di Bradamante e Ruggiero. Cap. III – La Pazzia di Orlando” di Antonino e Giuseppe Viola . Compagnia Teatrale Thalìa di Paternò . Teatro dei pupi;

e . . Teatro dei pupi; domenica 16, alle 17:30, a Villa Giovanna , in via Consolare Pompea 18: “La voce delle Sirene”, performance di gruppo condotta da Giovanna Costa . A questo link per prenotare .

Serate danzanti

venerdì 14, alle 21:30, ai Magazzini del Sale , in via del Santo 67: Milonga , a cura di Bailongo Loco

, in via del Santo 67: , a cura di Bailongo Loco venerdì 14, dalle 22:30, al Retronouveau: “Mind the Gap”, dj set a cura di Giovanni Santoro e Mirko Cugliandolo. Ingresso 5 euro entro le 23:59.

Mostre

sabato 15, alle 18, alla galleria Spazioquattro , in via Ghibellina 120: vernissage di “Realtà Sospese” con le sculture di Sara Teresano . L’esposizione è visitabile fino al 27 ottobre;

, in via Ghibellina 120: di “Realtà Sospese” con le . L’esposizione è visitabile fino al 27 ottobre; sabato 15, alle 18, alla Galleria Arte Cavour : vernissage di “Ritorno all’arte di solidarietà” di Giovanni Fiamingo . L’esposizione sarà visitabile fino al 23 ottobre;

: di “Ritorno all’arte di solidarietà” di . L’esposizione sarà visitabile fino al 23 ottobre; prosegue fino al 23 ottobre, a Palazzo Ciampoli a Taormina: “Umiltà e Splendore”, a cura di Stefania Lanuzza e Virginia Buda ;

a Taormina: “Umiltà e Splendore”, a cura di e ; prosegue fino al 30 ottobre, in viale San Martino 296 : “Grammatiche Urbane” mostra di Francesca Borgia . L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 20;

: “Grammatiche Urbane” di . L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 20; prosegue fino al 31 ottobre, alla FORO G gallery di Ganzirri: “Flusso d’inchiostro” mostra di Virginia Lorenzetti , a cura di Mariateresa Zagone e Roberta Guarnera ;

di Ganzirri: “Flusso d’inchiostro” di , a cura di e ; prosegue fino al 31 ottobre, all’ EXANTE galleria , in via Nicola Fabrizi 7: “We are all superheroes”, collettiva a cura di GAS collettivo d’arte indipendente ;

, in via Nicola Fabrizi 7: “We are all superheroes”, a cura di ; prosegue fino al 5 novembre, alla galleria COCCO Arte Contemporanea, in via Todaro 22: “Skibidì” di Giuseppe Sinaguglia, a cura di Laura Faranda. L’esposizione è visitabile: mercoledì, venerdì, sabato dalle 18:00 alle 20:15.

Relax e Natura

sabato 15, alle 08, con partenza dalla fontana di Ganzirri: escursione in moutain bike , a cura di Mtbsicily ;

, a cura di ; sabato 15, alle 09, con ritrovo a Portella Femmina Morta: Anello dei 2 laghi sui Nebrodi , a cura dell’ Associazione PFM ;

, a cura dell’ ; sabato 15, alle 09:30, sui Colli San Rizzo: “Sabato nel bosco”, raccolta delle castagne e preparazione delle caldarroste, a cura di Educare nel Bosco. A questo link per prenotare.

Giornate speciali

sabato e domenica, le Giornate FAI d’Autunno 2022 : a questo link i luoghi aperti a Messina;

: a questo link i luoghi aperti a Messina; sabato 15, dalle 11:30, al Beer Bang : “Beer and Brunch”, a cura de ituoigelatinipreferiti ;

: “Beer and Brunch”, a cura de ; domenica 16, dalle 10, a Floresta : “Ottobrando“, sagra dei funghi ;

: “Ottobrando“, ; domenica 16, dalle 11, al Parco Jalari : “Domenica al Parco Jalari”, arte, ambiente, tradizione e cucina conviviale. A questo link per prenotare;

: “Domenica al Parco Jalari”, arte, ambiente, tradizione e cucina conviviale. A questo link per prenotare; domenica 16, al Centro Polivalente della Forestale (di fronte a Don Minico): Mostra Micologica , a cura del Centro di Cultura Micologica di Messina . L’esposizione sarà aperta dalle 09 alle 13 e dalle 15 alle 17;

, a cura del . L’esposizione sarà aperta dalle 09 alle 13 e dalle 15 alle 17; domenica 16, alle 18, a Villa Cianciafara : “Musica Partecipata!“, a cura delle Associazioni ARB e Sicilia e Dintorni . Ingresso gratuito;

: “Musica Partecipata!“, a cura delle e . Ingresso gratuito; prosegue fino a domenica 16, a Piazza Cairoli: “Messina Street Food Fest 2022“, a questo link la guida completa all’evento.

Per iniziare bene la settimana:

lunedì 17, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione: “Full time – Al cento per cento” di Eric Gravel, con Laure Calamy.

(9)