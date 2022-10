Messina, riapre la galleria d’arte Spazioquattro con le sculture di Sara Teresano

C’eravamo salutati a giugno 2022 con le foto di “Mexico” scattate da Paolo e Alessio Giocondo e adesso, dopo la pausa estiva, è tutto pronto per tornare al numero 120 di via Ghibellina, a Messina, per l’inaugurazione della nuova stagione della galleria d’arte Spazioquattro. «Abbiamo proposto ben 19 eventi, – scrivevano i quattro fondatori dello spazio espositivo Rocco Luvarà, Antonio e Valentina Giocondo, Massimo Di Prima –, dal 23 ottobre 2021 ad oggi. Più di 60 gli amici che si sono associati e che ci hanno sostenuto. Tantissime le persone che nel corso di questi otto mesi hanno apprezzato il nostro impegno per cercare di creare incontri d’arte a Messina».

Riapre la galleria d’arte Spazioquattro

Si comincia sabato 15 ottobre con “Realtà sospese“, con le opere di Sara Teresano che scolpisce donne dalle forme piene e solari. «Le opere di Sara Teresano – scrive lo storico d’arte, Giampaolo Chillè – hanno forme arcaiche e ad un tempo contemporanee che racchiudono in sé una complessa ricchezza semantica che travalica epoche, luoghi e culture. Forme ricercate ed eleganti, ma anche semplici ed essenziali nelle quali la sapiente mano dell’artista a volte quasi non si scorge». La mostra alla galleria Spazioquattro sarà visitabile fino al 27 ottobre, dalle 17 alle 20.

