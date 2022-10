Giornate FAI d’Autunno 2022: i luoghi da visitare a Messina (e gli orari)

Due giorni per due luoghi ricchi di storia, arte, architettura e cultura a Messina: sono le giornate FAI d’Autunno 2022, che sabato 15 e domenica 16 ottobre faranno tappa alla Lanterna del Montorsoli e alla Chiesa di San Francesco all’Immacolata. Arrivate alla XI edizione, le Giornate FAI d’Autunno quest’anno riguarderanno ben 700 luoghi, aperti al pubblico senza prenotazione, in 350 città italiane.

Nella mattina di oggi, mercoledì 12 ottobre, nella Sala Ovale di Palazzo Zanca sono state presentate nel dettaglio le iniziative di questo fine settimana. Erano presenti il sindaco di Messina, Federico Basile, l’assessore alla Cultura, Enzo Caruso, il capo della delegazione FAI Messina, Concetta Scimone, il comandante di Marifari Messina, Bruno Francesco De Luca, e Padre Néstor Livera.

Ha aperto i lavori il Primo cittadino, che ha portato un saluto agli organizzatori degli eventi di sabato e domenica. «L’intenzione – dichiara Basile – è quella di creare percorsi stabili come quello del FAI. Il mio è un saluto che apre a una stagione ancora più ricca di eventi, che possano coinvolgere i cittadini della nostra città, ma anche della nostra provincia».

Il comandante De Luca ha invece dato qualche anticipazione su ciò che i visitatori potranno esplorare alla Lanterna del Montorsoli, che rientra in una giurisdizione, la sua, estesa fino a Lampedusa. «Quando – rivela il capitano di fregata – ho assunto il comando, uno dei miei gioielli è diventato il Montorsoli, per importanza ed età di sito il secondo in Italia dopo quella di Genova. In questo periodo tanto è stato fatto, dall’ultima apertura del FAI parecchie cose sono cambiate. La cappella è in comunicazione con il resto del faro e la scala a chiocciola è stata ripristinata. Abbiamo creato anche un’area museale e stavolta accontenteremo i visitatori facendoli salire fino al livello del terrazzo. È un monumento importante che la Marina cura. Ci aspettiamo una grande affluenza dei cittadini messinesi. Per le prossime giornate FAI proporrò il faro di Torre Faro».

Una scoperta dal sapore nuovo anche per Padre Néstor Livera, francescano conventuale originario del Messico, dal 2021 in riva allo Stretto e da dieci anni in Italia. «C’è qualche affinità – afferma – tra questo istituto e il nostro ordine religioso, ad esempio prendere cura dell’ambiente e della cultura. L’ordine francescano è stato da sempre parte della storia di molti beni culturali in Italia. Noi ci impegniamo dentro la spiritualità francescana a educare al rispetto del creato. Parlando di Messina, la Chiesa di San Francesco è il primo convento francescano in tutta la Sicilia. È stato anche un grande punto di riferimento per la città di Messina».

Cambio ai vertici invece per la delegazione FAI di Messina. Dopo 22 anni, infatti, la dottoressa Giulia Miloro è stata sostituita da Concetta Scimone. «Ho l’onore – dichiara Scimone – di rappresentare la delegazione FAI di Messina. È una bella responsabilità, perché ricevo un’eredità lasciata da 22 anni di attività svolta in maniera frenetica, senza confini e senza paure. Speriamo di portare in maniera altrettanto valida le attività sul territorio comunale e provinciale».

«Il vostro – conclude l’assessore Caruso rivolgendosi al FAI Messina – è un lavoro straordinario fatta di gente innamorata. Giulia ha saputo assumersi la responsabilità di passare il testimone. Il FAI è sempre stato una sentinella pronta a collaborare, perché si spende gratuitamente. Non hanno mai chiesto niente in cambio. L’amministrazione è a vostra disposizione».

Giornate FAI d’Autunno 2022 a Messina, gli orari di apertura

Questi gli orari di apertura dei due siti, la Lanterna del Montorsoli e la Chiesa di San Francesco all’Immacolata, aperti il 15 e il 16 ottobre a Messina per le Giornate FAI d’Autunno 2022.

LANTERNA DEL MONTORSOLI

Sabato: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 / dalle ore 14:30 alle ore 18:00 ;

alle ore / dalle ore alle ore ; Domenica: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 / dalle ore 14:30 alle ore 18:00.

CHIESA SAN FRANCESCO ALL’IMMACOLATA

Sabato: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 / dalle ore 14:30 alle ore 17:00 ;

alle ore / dalle ore alle ore ; Domenica: dalle ore 12:30 alle ore 18:00.

