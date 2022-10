Messina Street Food Fest 2022: menù, concerti, orari e show cooking. La guida completa

Si scaldano i motori del Messina Street Food Fest 2022 pronto, tra poche ore, per il taglio del nastro, l’avvio degli show cooking e l’apertura delle 40 casette del gusto di piazza Cairoli dedicate ai cibi da strada più amati in Italia e nel resto del mondo. Per arrivare preparati, abbiamo preparato una guida veloce, ma completa, con tutto quello che c’è da sapere sull’evento: da cosa mangiare al Messina Street Food Fest, a dove parcheggiare, passando per gli orari e l’acquisto dei token. Ecco tutte le informazioni utili.

Sono le 9.00 (circa) di giovedì 13 ottobre, a piazza Cairoli si stanno facendo gli ultimi ritocchi, il palco è stato montato, gli stand sono in allestimento e la tendostruttura degli show cooking è pronta. Alle 18.00 il presidente di Confesercenti Alberto Palella e il sindaco di Messina, Federico Basile faranno l’inaugurale taglio del nastro, che darà il via alla manifestazione, con l’apertura del villaggio del gusto e l’inizio dell’intrattenimento musicale. Poi, quest’ultimo si metterà ai fornelli per preparare la prima pietanza a base di pesce dello Street Fish. Alle 21.00 il primo show cooking con un cuoco professionista.

Gli orari del Messina Street Food Fest 2022

Le casette del gusto di piazza Cairoli saranno aperte dal 13 al 16 ottobre 2022 nei seguenti orari:

giovedì 13 ottobre – dalle 18.00 all’1.00;

– dalle 18.00 all’1.00; venerdì 14 ottobre – dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00;

– dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00; sabato 15 ottobre – dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00;

– dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00; domenica 16 ottobre – orario continuato dalle 11.00 all’1.00.

Cosa mangiare al Messina Street Food Fest 2022?

Per l’edizione 2022 del Messina Street Food Fest saranno 39 gli stand del villaggio di piazza Cairoli con altrettante specialità per tutti i gusti: dolce e salato, carne, pesce, cibi vegetariani e vegani, alimenti senza glutine, prodotti nostrani ed esteri. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Per darvi qualche spunto, qualche giorno fa, avevamo creato una guida completa agli stand per sapere cosa c’è da mangiare al Messina Street Food Fest 2022: la trovate a questo link.

Gli show cooking dello Street Fish

Con il festival del cibo da strada, come ogni edizione, sono tornati gli show cooking che quest’anno saranno dedicati al pesce povero dello Stretto. Gli eventi si svolgeranno ogni sera alle 19.00 e alle 21.00, più un appuntamento alle 12.00 per domenica 16 ottobre. Vediamo di seguito chi saranno gli chef del Messina Street Fish e il calendario completo degli show cooking:

Giovedì 13 ottobre, ore 19.00 – Sindaco Federico Basile

– Sindaco Federico Basile Giovedì 13 ottobre, ore 21.00 – Natale Giunta (Ristorante Castello A Mare, Palermo)

– Natale Giunta (Ristorante Castello A Mare, Palermo) Venerdì 14 ottobre, ore 19.00 – Simone Strano (Ristorante Faraglioni – Grand Hotel Faraglioni, Aci Castello) (Ct)

– Simone Strano (Ristorante Faraglioni – Grand Hotel Faraglioni, Aci Castello) (Ct) Venerdì 14 ottobre, ore 21.00 – Emiliano Cipicchia, (Ristorante Le Macine – Lipari) e Natale Laganà (Panificio Laganà – Messina)

– Emiliano Cipicchia, (Ristorante Le Macine – Lipari) e Natale Laganà (Panificio Laganà – Messina) Sabato 15 ottobre, ore 19.00 – Bleri Dervishi, Gzona (Restaurant – Tirana, Albania)

– Bleri Dervishi, Gzona (Restaurant – Tirana, Albania) Sabato 15 ottobre, ore 21.00 – Lucio Bernardi, (Ristorante Il Filippino – Lipari)

– Lucio Bernardi, (Ristorante Il Filippino – Lipari) Domenica 16 ottobre, ore 12.00 – Francesco Arena – (Panificio Arena, Messina) Pasquale Caliri (Ristorante Marina Del Nettuno, Messina) e Lillo Freni (Pasticceria Freni, Messina)

– Francesco Arena – (Panificio Arena, Messina) Pasquale Caliri (Ristorante Marina Del Nettuno, Messina) e Lillo Freni (Pasticceria Freni, Messina) Domenica 16 ottobre, ore 19.00 – Dario Pandolfo, (Ristorante Cala Luna, Le Calette Hotel Cefalù, Palermo)

– Dario Pandolfo, (Ristorante Cala Luna, Le Calette Hotel Cefalù, Palermo) Domenica 16 ottobre, ore 21.00 – Giuseppe Raciti, (Ristorante Zash 1* Michelin Riposto, Catania).

Il ricavato degli show cooking sarà devoluto in beneficenza al Cirs Casa Famiglia, alla Mensa di S. Antonio e a Terra di Gesù Onlus.

Dj set e concerti

Non solo cibo. Il Messina Street Food Fest 2022 sarà animato da concerti e dj set che cominceranno oggi, giovedì 13 ottobre, alle 18.00 e si concluderanno domenica. Ecco il calendario completo:

giovedì 13 ottobre : dalle 18.00 dj set a cura di Antonio Campo, Rinaldo Mauro e DJ Kate; alle 20.30 i Camurria in concerto, a seguire La Soluzione;

: dalle 18.00 dj set a cura di Antonio Campo, Rinaldo Mauro e DJ Kate; alle 20.30 i Camurria in concerto, a seguire La Soluzione; venerdì 14 ottobre : dalle 11.30 dj set a cura di Sergio Mnemonico e Rinaldo Mauro; alle 18.30 dj set a cura di Piero Mazzù, Gioe Bertè e Fabrizio Duca; alle 20.30 The Brixton in concerto, a seguire Firrio;

: dalle 11.30 dj set a cura di Sergio Mnemonico e Rinaldo Mauro; alle 18.30 dj set a cura di Piero Mazzù, Gioe Bertè e Fabrizio Duca; alle 20.30 The Brixton in concerto, a seguire Firrio; sabato 15 ottobre : dalle 11.30 dj set a cura di Manlio La Cava e Sergio Mnemonico; alle 18.30 dj set a cura di Lorenzo Macrì, Bruno Blandina e Helen Brown; alle 20.30 i Match Music in concerto, a seguire i Fuori Orario;

: dalle 11.30 dj set a cura di Manlio La Cava e Sergio Mnemonico; alle 18.30 dj set a cura di Lorenzo Macrì, Bruno Blandina e Helen Brown; alle 20.30 i Match Music in concerto, a seguire i Fuori Orario; domenica 16 ottobre: dalle 11.30 dj set a cura di Stefano Falcone e Josè Dj, alle 18.30 dj set a cura di Alfredo Micali, Rinaldo Mauro e Antonio Zanghì, alle 20.30 Giosuè Pagano Band in concerto, a seguire gli Approssimativi.

Dove parcheggiare

In occasione del festival del cibo da strada, ATM Spa ha deciso di estendere l’orario di apertura dei parcheggi del centro di Messina. Da giovedì 13 ottobre a domenica 16 ottobre, infatti, il parcheggio “La Farina” (o “Fosso”) sarà aperto h24. Lo stesso dicasi per il “Cavallotti” e “Cavalcavia”.

Da lunedì 17 ottobre il parcheggio “La Farina” riprenderà i suoi orari normali, cioè dalle 8.30 alle 20.30.

I token e i prezzi delle specialità

I token sono l’unica valuta ammessa all’interno dello Street Food Fest. Se non li avete già acquistati all’Info Point predisposto nei giorni scorsi nei pressi del bar Astoria, potrete farlo nei punti dedicati all’interno della manifestazione. Un token, ricordiamo, costa un euro. I prezzi dei prodotti in vendita vanno da 2 a 6 token. L’ingresso alla manifestazione è libero.

Di seguito, la tabella con i prezzi, condivisa dall’organizzazione del Messina Street Food Fest:

